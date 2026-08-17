प्रयागराज की सड़कों पर जलभराव को लेकर अखिलेश का योगी सरकार पर हमला, बोले- ये बदइंतजामी का मॉडल बन गया

अखिलेश यादव ने इससे पहले गीत के जरिए भाजपा पर निशाना साधा था। 16 अगस्त को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो गीत साझा किया था, जिसमें राम मंदिर, धर्म-दान पात्र और कथित तौर पर मंदिर के पैसे के इस्तेमाल को लेकर भाजपा पर सवाल उठाए गए थे। गीत के जरिए लोगों से ऐसे पैसे को स्वीकार नहीं करने की अपील की थी। गीत में कहा गया था, 'राम जी से घात का पैसा, धर्म-दान पात्र का पैसा, भाजपा के पाप का पैसा नहीं चाहिए'।