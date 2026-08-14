उन्नाव DM की बड़ी कार्रवाई: IGRS में लापरवाही, अधीक्षण अभियंता विद्युत सहित 22 अधिकारियों का‌ रोका वेतन

Unnao News: उन्नाव जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने आईजीआरएस में लापरवाही बरतने के कारण 22 जनपद स्तरीय अधिकारियों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने का आदेश दिये हैं। इसके साथ ही सभी अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि जब तक IGRS में विभागीय स्थिति में सुधार नहीं होता है तब तक वेतन नहीं दिया जाएगा। समीक्षा में 20 प्रतिशत से अधिक शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं पाए गए। जिलाधिकारी के इस आदेश से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। जिन अधिकारियों का वेतन रोका गया है उनमें बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन निगम, होमगार्ड सहित 22 विभागों के विभागाध्यक्ष शामिल है।