14 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

उन्नाव

उन्नाव DM की बड़ी कार्रवाई: IGRS में लापरवाही, अधीक्षण अभियंता विद्युत सहित 22 अधिकारियों का‌ रोका वेतन

Unnao News: उन्नाव जिलाधिकारी ने 22 जनपद स्तरीय अधिकारियों के वेतन रोकने का आदेश दिया है। जिनके खिलाफ आईजीआरएस पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पाई गई।
2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Aug 14, 2026

जिलाधिकारी उन्नाव, फोटो सोर्स- सूचना विभाग

जिलाधिकारी उन्नाव, फोटो सोर्स- सूचना विभाग

Unnao News: उन्नाव जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने आईजीआरएस में लापरवाही बरतने के कारण 22 जनपद स्तरीय अधिकारियों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने का आदेश दिये हैं। इसके साथ ही सभी अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि जब तक IGRS में विभागीय स्थिति में सुधार नहीं होता है तब तक वेतन नहीं दिया जाएगा। समीक्षा में 20 प्रतिशत से अधिक शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं पाए गए। जिलाधिकारी के इस आदेश से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। जिन अधिकारियों का वेतन रोका गया है उनमें बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन निगम, होमगार्ड सहित 22 विभागों के विभागाध्यक्ष शामिल है।

वेतन के लिए IGRS में करें सुधार

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने IGRS में आ रही शिकायतों को दूर करने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने 22 जनपद स्तरीय अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के वेतन को रोकने का आदेश दिया है। इस मौके पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आईजीआरएस में सुधार आने के बाद ही वेतन देने का आदेश दिया जाएगा। समीक्षा के दौरान जानकारी हुई की 20 प्रतिशत से अधिक शिकायत करने वाले असंतुष्ट पाए गए। यह घोर लापरवाही है।

किस प्रकार शिकायतकर्ता से संवाद किया गया

जिलाधिकारी ने कहा कि जन संवाद करते हुए शिकायतकर्ता को संतुष्टि प्रदान करने और IGRS पोर्टल संतुष्टि दर्ज कराने का प्रयास नहीं किया गया। IGRS में प्राप्त संदर्भों को संतुष्टिपरक निस्तारण में रुचि नहीं ली जा रही है जो शासन के मंशा के अनुरूप नहीं है। एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। संतोषजनक स्पष्टीकरण ना मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

इन अधिकारियों का रोका गया वेतन

जिलाधिकारी ने अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण खंड उन्नाव, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड एक, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड 2, जिला समाज कल्याण अधिकारी, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग, जिला प्रोवेशन अधिकारी महिला कल्याण विभाग, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पशुपालन, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत सेल, जिला विद्यालय निरीक्षक माध्यमिक शिक्षा विभाग, जिला पंचायत राज अधिकारी पंचायती राज विभाग, एलडीएम बैंक ‌का वेतन रोका गया है।

इनका भी रोका गया वेतन

इसके साथ ही सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास पुष्टाहार विभाग, जिला खाद्य एवं वितरण अधिकारी, जिला कमांडेंट होमगार्ड, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, जिला कीड़ा अधिकारी खेलकूद विभाग, उपायुक्त वाणिज्य कर विभाग, अधिशासी अभियंता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद उन्नाव, उपनिदेशक (निर्माण), उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उन्नाव, मुख्य चिकित्सा अधीक्षका (महिला), अधिशासी अभियंता उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क योजना, जिला उपायुक्त मनरेगा ग्राम विकास विभाग उन्नाव शामिल है।

कन्नौज नवोदय विद्यालय के छात्र भूख हड़ताल पर, हॉस्टल में बंद किया अपने आप को

ये भी पढ़ें
हॉस्टल में छात्र, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

14 Aug 2026 08:42 pm

Published on:

14 Aug 2026 08:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / उन्नाव DM की बड़ी कार्रवाई: IGRS में लापरवाही, अधीक्षण अभियंता विद्युत सहित 22 अधिकारियों का‌ रोका वेतन

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अमृत भारत स्टेशन योजना: उन्नाव में 3 साल में खड़े हुए पिलर, सांसद की शिकायत के बाद डीआरएम के ताबड़तोड़ दौरे

ठेकेदार से पूछताछ करते साक्षी महाराज, फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव

साक्षी महाराज अखिलेश यादव के चंदा चोरी बयान पर बोले- तुम्हारे पिताजी ने राम मंदिर के लिए चवन्नी तो दी नहीं

सांसद साक्षी महाराज और विधायक पंकज गुप्ता, फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव

उन्नाव में गंगा चेतावनी बिंदु से 11 सेंमी ऊपर, 14 अगस्त की सुबह तक पहुंच सकता है नरौरा और हरिद्वार बैराज का जल

प्रभावित क्षेत्रों में नाव का सहारा, फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव

उन्नाव सदर विधायक ने जिला पंचायत के बाबू के खिलाफ नहीं की शिकायत, विशेष सचिव पंचायती राज को लिखा पत्र

सदर विधायक पंकज गुप्ता, फोटो सोर्स- X Manish Tiwari
उन्नाव

उन्नाव बीजेपी सदर विधायक ने जिला पंचायत के एक बाबू के खिलाफ खोला मोर्चा: लोकायुक्त से की शिकायत, पत्र वायरल

सदर विधायक पंकज गुप्ता, फोटो सोर्स- X पंकज गुप्ता
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.