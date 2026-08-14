उन्नाव DM की बड़ी कार्रवाई: IGRS में लापरवाही, अधीक्षण अभियंता विद्युत सहित 22 अधिकारियों का‌ रोका वेतन

जिलाधिकारी उन्नाव, फोटो सोर्स- सूचना विभाग
Unnao News: उन्नाव जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने आईजीआरएस में लापरवाही बरतने के कारण 22 जनपद स्तरीय अधिकारियों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने का आदेश दिये हैं। इसके साथ ही सभी अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि जब तक IGRS में विभागीय स्थिति में सुधार नहीं होता है तब तक वेतन नहीं दिया जाएगा। समीक्षा में 20 प्रतिशत से अधिक शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं पाए गए। जिलाधिकारी के इस आदेश से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। जिन अधिकारियों का वेतन रोका गया है उनमें बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन निगम, होमगार्ड सहित 22 विभागों के विभागाध्यक्ष शामिल है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने IGRS में आ रही शिकायतों को दूर करने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने 22 जनपद स्तरीय अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के वेतन को रोकने का आदेश दिया है। इस मौके पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आईजीआरएस में सुधार आने के बाद ही वेतन देने का आदेश दिया जाएगा। समीक्षा के दौरान जानकारी हुई की 20 प्रतिशत से अधिक शिकायत करने वाले असंतुष्ट पाए गए। यह घोर लापरवाही है।
जिलाधिकारी ने कहा कि जन संवाद करते हुए शिकायतकर्ता को संतुष्टि प्रदान करने और IGRS पोर्टल संतुष्टि दर्ज कराने का प्रयास नहीं किया गया। IGRS में प्राप्त संदर्भों को संतुष्टिपरक निस्तारण में रुचि नहीं ली जा रही है जो शासन के मंशा के अनुरूप नहीं है। एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। संतोषजनक स्पष्टीकरण ना मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण खंड उन्नाव, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड एक, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड 2, जिला समाज कल्याण अधिकारी, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग, जिला प्रोवेशन अधिकारी महिला कल्याण विभाग, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पशुपालन, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत सेल, जिला विद्यालय निरीक्षक माध्यमिक शिक्षा विभाग, जिला पंचायत राज अधिकारी पंचायती राज विभाग, एलडीएम बैंक का वेतन रोका गया है।
इसके साथ ही सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास पुष्टाहार विभाग, जिला खाद्य एवं वितरण अधिकारी, जिला कमांडेंट होमगार्ड, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, जिला कीड़ा अधिकारी खेलकूद विभाग, उपायुक्त वाणिज्य कर विभाग, अधिशासी अभियंता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद उन्नाव, उपनिदेशक (निर्माण), उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उन्नाव, मुख्य चिकित्सा अधीक्षका (महिला), अधिशासी अभियंता उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क योजना, जिला उपायुक्त मनरेगा ग्राम विकास विभाग उन्नाव शामिल है।
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