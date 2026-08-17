17 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

उन्नाव

उन्नाव में किन्नर को बंधक बनाकर लूटने वाले लुटेरों के साथ मुठभेड़, दो को लगी गोली, तीन गिरफ्तार

Unnao police encounter: उन्नाव में ट्रांसजेंडर के घर हुई लूट के आरोपी की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। जिसमें दो को गोली लगी। कुल तीन को गिरफ्तार किया गया है। जिनके पास से लाखों रुपए की नगदी जेवर आदि बरामद हुआ है। 
2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Aug 17, 2026

पुलिस के बीच घायल आरोपी, फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस

पुलिस के बीच घायल आरोपी, फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस

Unnao police encounter:  उन्नाव में किन्नर को बंधक बना कर पिटाई करने और लाखों की लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। देर रात हुई मुठभेड़ में दो लुटेरों को गोली लगी। पुलिस ने कुल तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। क्षेत्राधिकारी नगर ने मुठभेड़ के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। गिरफ्तारी के दौरान लुटेरों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दो को गोली लगी। घटना गंगा घाट थाना क्षेत्र की हैं।

किन्नर के घर पर हुई थी बड़ी लूट

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बीते 6 अगस्त को गंगा थाना क्षेत्र के त्रिभुवन खेड़ा निवासी किन्नर वैशाली के घर लूट की बड़ी घटना हुई थी। जिसमें लुटेरों ने घर के पीछे से सीढ़ी लगाकर अंदर प्रवेश किया और वैशाली किन्नर को बंधक बना लिया। इस दौरान मारपीट भी की। घर की अलमारी को तोड़कर नगदी, जेवर, मोबाइल आदि लूट ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। खुलासे के लिए टीम को लगाई गई थी।

क्षेत्राधिकारी नगर ने जानकारी दी

क्षेत्राधिकारी नगर विनीता सिंह ने घटना के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली किन्नर के घर पर लूट करने वाले विकलांग गेट के पास खड़े हैं। सूचना मिलने पर गंगा घाट थाना पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने इलाके की घेराबंदी की। लुटेरों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। लेकिन इस बीच लूटेरों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो आरोपियों को गोली लगी। जिससे वह गिर पड़े। दोनों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। जबकि तीसरे को पुलिस ने दौड़ा कर दबोच लिया।

लुटेरों के पास से लूट का सामान बरामद

सीओ सिटी ने बताया कि सईद उर्फ शोएब, शफीक उर्फ जग्गा और अली रजा उर्फ राजा को गिरफ्तार किया गया है। जिसमें शाहिद और शफीक गोली लगने से घायल है। ‌ उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिसके पास से लूट के 2 लाख 95 हजार रुपए नगद, 3 मोबाइल फोन, चोरी के गहने, 2 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किया गए हैं। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

17 Aug 2026 12:22 pm

Published on:

17 Aug 2026 12:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / उन्नाव में किन्नर को बंधक बनाकर लूटने वाले लुटेरों के साथ मुठभेड़, दो को लगी गोली, तीन गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

उन्नाव DM की बड़ी कार्रवाई: IGRS में लापरवाही, अधीक्षण अभियंता विद्युत सहित 22 अधिकारियों का‌ रोका वेतन

जिलाधिकारी उन्नाव, फोटो सोर्स- सूचना विभाग
उन्नाव

अमृत भारत स्टेशन योजना: उन्नाव में 3 साल में खड़े हुए पिलर, सांसद की शिकायत के बाद डीआरएम के ताबड़तोड़ दौरे

ठेकेदार से पूछताछ करते साक्षी महाराज, फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव

साक्षी महाराज अखिलेश यादव के चंदा चोरी बयान पर बोले- तुम्हारे पिताजी ने राम मंदिर के लिए चवन्नी तो दी नहीं

सांसद साक्षी महाराज और विधायक पंकज गुप्ता, फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव

उन्नाव में गंगा चेतावनी बिंदु से 11 सेंमी ऊपर, 14 अगस्त की सुबह तक पहुंच सकता है नरौरा और हरिद्वार बैराज का जल

प्रभावित क्षेत्रों में नाव का सहारा, फोटो सोर्स- पत्रिका
उन्नाव

उन्नाव सदर विधायक ने जिला पंचायत के बाबू के खिलाफ नहीं की शिकायत, विशेष सचिव पंचायती राज को लिखा पत्र

सदर विधायक पंकज गुप्ता, फोटो सोर्स- X Manish Tiwari
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.