उन्नाव में किन्नर को बंधक बनाकर लूटने वाले लुटेरों के साथ मुठभेड़, दो को लगी गोली, तीन गिरफ्तार

क्षेत्राधिकारी नगर विनीता सिंह ने घटना के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली किन्नर के घर पर लूट करने वाले विकलांग गेट के पास खड़े हैं। सूचना मिलने पर गंगा घाट थाना पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने इलाके की घेराबंदी की। लुटेरों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। लेकिन इस बीच लूटेरों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो आरोपियों को गोली लगी। जिससे वह गिर पड़े। दोनों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। जबकि तीसरे को पुलिस ने दौड़ा कर दबोच लिया।