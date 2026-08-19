उन्नाव में सर्वोदय विद्यालय के आंदोलित छात्रों की बीच पहुंचे डीएम एसपी, साथ बैठकर किया भोजन, दिया आश्वासन

Students of Sarvodaya Vidyalaya came Out on Road: उन्नाव में सर्वोदय आवासीय विद्यालय के छात्रों ने अव्यवस्था के खिलाफ सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन किया।‌ उन्होंने हाथ में तख्ती लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। यह सभी छात्र कक्षा 6 से 12 के बीच के थे। नारेबाजी के दौरान सड़क जाम हो गया। बच्चों के आंदोलन की खबर सुनते ही प्रशासन हरकत में आया और मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें समझाकर हटाने का प्रयास किया। लेकिन सफलता नहीं है। छात्रों को कहना था कि 6 महीने से विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, खाने की क्वालिटी भी घटिया है। शिकायत करने पर प्रिंसिपल टीसी काटने की धमकी देते हैं। पुलिस के समझाने कब बच्चों पर कोई असर नहीं हुआ। मौके पर मुख्य विकास अधिकारी पहुंची। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की छात्रों के बीच पहुंचे और उन्होंने उनसे बातचीत की। जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद छात्रों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। जिलाधिकारी में छात्रों के साथ बैठकर नाश्ता किया। मामला जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय न्योतनी का है।