सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड के दो शूटर मुठभेड़ में ढेर,2 अभी भी फरार

एसपी शामली ने बताया कि अंकित बालियान की हत्या गॉगी ग्रुप ने हत्या कराई है। गॉगी की रोहिणी कोर्ट में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से भी गॉगी ग्रुप सक्रिय था। करीब साढ़े तीन साल पहले हरियाणी सिंगर अंकित बालिया ने एक गाना गाया था। इस गाने की बोल थे ''कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान, जज को भी आएगा पसीना'' जब यह गाना रिलीज हुआ हो तो गॉगी ग्रुप को लगा कि यह गाना उन पर आधारित है और इस गाने की वजह से गॉगी ग्रुप खुद को अपमानित महसूस कर रहा था। गॉगी ग्रुप को यह भी आशंका था कि तिहाड़ ग्रुप में जिस टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई थी उसी ग्रुप ने यह गाना रिलीज करवाया है। टिल्लू ताजपुरिया भी बालियान ग्रुप से था और इसके बाद अंकित बालियान ने यह गाना गाया था जो काफी फेमस हुआ था। इसके बाद जब अंकित बालियान दिल्ली घूमने गया तो कनाट पैलेस पर अंकित को जान से मारने की धमकी दी गई थी। अब इसी धमकी का कनेक्शन अंकित बालियान की हत्या की पीछे माना जा रहा है।