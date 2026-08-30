अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा: करनाल से शामली तक 14 कैमरों ने खोला शूटरों का रास्ता, 73 मिनट में पहुंच गए वारदात स्थल

Ankit Baliyan Shooters: हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड की जांच में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से अहम सुराग मिले हैं। पुलिस ने करनाल से शामली के बीच लगे 14 कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली तो चारों संदिग्ध शूटरों की आवाजाही की कड़ी सामने आई। जांच के अनुसार बदमाश करनाल से निकलने के बाद करीब एक घंटे 13 मिनट में आर्यपुरी नाला पटरी तक पहुंच गए थे। यूपी की सीमा में दाखिल होने से पहले उन्होंने अपने कपड़े भी बदले, ताकि पहचान छिपाई जा सके।