2 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कुशीनगर

‘पैसे फंसे हैं मिलेंगे तो उमरा के लिए जाऊंगा’, सऊदी में कुशीनगर के बुजुर्ग की हत्या केस में भाई बोला; Inside Story

Murder In Riyadh Saudi Arabia Inside Story: कुशीनगर के रामकोला क्षेत्र निवासी 65 वर्षीय अनवर अंसारी की सऊदी अरब के रियाद में हत्या कर दी गई। उनका शव कमरे में मिला। रियाद पुलिस ने मामले में एक पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में लिया है। जानिए, इनसाइड स्टोरी।
3 min read
Google source verification

कुशीनगर

image

Harshul Mehra

Oct 02, 2026

Murder In Riyadh Saudi Arabia Inside Story

प्रतीकात्मक तस्वीर। सोर्स-Ai

Murder In Riyadh Saudi Arabia Inside Story: उत्तर प्रदेशके कुशीनगर जिले के रामकोला क्षेत्र के रोवारी गांव निवासी 65 साल के अनवर अंसारी कीसऊदी अरब की राजधानी रियाद में हत्या कर दी गई। सोमवार को उनका शव कमरे में खून से लथपथ हालत में मिला। बताया जा रहा है कि उनकी गला काटकर हत्या की गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मामले में रियाद पुलिस ने एक पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में लिया है। हालांकि, हत्या के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। परिवार के मुताबिक, घटना से एक दिन पहले रविवार रात को अनवर की घरवालों से फोन पर बातचीत हुई थी। उस समय उन्होंने किसी विवाद या परेशानी का जिक्र नहीं किया था। आपके बताते है मामले की इनसाइड स्टोरी।

करीब 30 साल से सऊदी अरब में कर रहे थे काम

दरअसल, अनवर अंसारी करीब 3 दशक से सऊदी अरब में रहकर काम कर रहे थे। उनके भाई अकबर अंसारी ने बताया कि अनवर करीब 1 साल तक घर पर रहने के बाद इस साल जून में दोबारा सऊदी अरब गए थे। इस बार वह अबहा शहर पहुंचे थे, जहां एक ठेकेदार यानी कफील के साथ बुलडोजर चालक के तौर पर काम कर रहे थे। करीब 1 महीने पहले ठेकेदार का काम पूरा हो गया। इसके बाद ठेकेदार ने उन्हें भारत लौटने या किसी दूसरी जगह काम करने की अनुमति दे दी थी। काम खत्म होने के बाद अनवर रियाद चले गए थे। यहीं एक कमरे में उनके साथ यह घटना हुई।

रविवार रात परिवार से हुई थी बात

अकबर अंसारी के मुताबिक, रविवार रात अनवर की परिवार के लोगों से फोन पर आखिरी बातचीत हुई थी। इस दौरान उन्होंने बताया था कि उनके कुछ पैसे फंसे हुए हैं। पैसे मिलने के बाद उन्होंने उमरा के लिए जाने की बात कही थी। परिवार का कहना है कि बातचीत के दौरान अनवर ने किसी व्यक्ति से विवाद या किसी तरह की परेशानी का जिक्र नहीं किया था। इसके अगले ही दिन रियाद में उनके कमरे में उनका शव मिलने की सूचना परिवार तक पहुंची।

कुशीनगर के व्यक्ति के जरिए मिली हत्या की जानकारी

अकबर अंसारी ने बताया कि अनवर की हत्या की जानकारी रियाद में रहने वाले कुशीनगर के एक व्यक्ति के माध्यम से परिवार को मिली। इसके बाद परिवार ने सऊदी अरब में रहने वाले अनवर के दो भाइयों आस मोहम्मद और असगर अली को घटना की जानकारी दी। अनवर के दोनों भाई भी रियाद में रहते हैं। जानकारी मिलने के बाद असगर अली सोमवार को घटनास्थल पर पहुंच गए। परिवार के मुताबिक, मौके पर उन्हें यमन का एक नागरिक मिला।

पाकिस्तानी नागरिक हिरासत में

परिवार के अनुसार, यमन के नागरिक ने बताया कि रियाद पुलिस ने हत्या के मामले में एक पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में लिया है। हालांकि, हत्या किस वजह से की गई और घटना के पीछे क्या कारण था, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। परिवार घटना की पूरी जानकारी और पुलिस की जांच के बारे में और जानकारी का इंतजार कर रहा है। अनवर के भाई अकबर ने बताया कि वह शुक्रवार को सऊदी अरब पहुंचेंगे।

परिवार को जांच से सामने आने वाली वजह का इंतजार

अनवर अंसारी की हत्या की खबर के बाद रोवारी गांव में भी शोक का माहौल है। परिवार के लोग घटना के कारण को लेकर चिंतित हैं। अनवर लंबे समय से सऊदी अरब में रहकर परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे।फिलहाल रियाद पुलिस की जांच के बाद ही हत्या की पूरी वजह और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों के स्पष्ट होने की उम्मीद है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

02 Oct 2026 11:41 am

Published on:

02 Oct 2026 11:39 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kushinagar / ‘पैसे फंसे हैं मिलेंगे तो उमरा के लिए जाऊंगा’, सऊदी में कुशीनगर के बुजुर्ग की हत्या केस में भाई बोला; Inside Story

बड़ी खबरें

View All

कुशीनगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कुशीनगर में बदमाश का एनकाउंटर, दारोगा की पिस्टल छीनकर भाग रहे बिहार के बदमाश के पैर में लगी गोली, 50 हजार का था इनाम

Kushinagar crime News
कुशीनगर

Nepal Flood: नेपाल की बाढ़ से यूपी-उत्तराखंड में बढ़ी चिंता, महराजगंज-कुशीनगर से चंपावत तक निगरानी तेज

Nepal floods missing Indians.
कुशीनगर

नेपाल की बाढ़ के बाद नारायणी नदी में बहकर आए 7 शव, महराजगंज-कुशीनगर में दहशत; प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी

Nepal flood
कुशीनगर

कुशीनगर में खनन माफिया के ट्रक ने सिपाही को कुचला, भाग रहे ट्रक का अकेले कर रहे थे पीछा

Up news, kushinagar
कुशीनगर

Kushinagar News: कुशीनगर में छात्र की पीट-पीटकर हत्या, बाजार में दूसरे गुट ने लाठी-डंडों से किया हमला, भारी फोर्स तैनात

Up news, kushinagar news
कुशीनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.