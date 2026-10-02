‘पैसे फंसे हैं मिलेंगे तो उमरा के लिए जाऊंगा’, सऊदी में कुशीनगर के बुजुर्ग की हत्या केस में भाई बोला; Inside Story

Murder In Riyadh Saudi Arabia Inside Story: उत्तर प्रदेशके कुशीनगर जिले के रामकोला क्षेत्र के रोवारी गांव निवासी 65 साल के अनवर अंसारी कीसऊदी अरब की राजधानी रियाद में हत्या कर दी गई। सोमवार को उनका शव कमरे में खून से लथपथ हालत में मिला। बताया जा रहा है कि उनकी गला काटकर हत्या की गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मामले में रियाद पुलिस ने एक पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में लिया है। हालांकि, हत्या के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। परिवार के मुताबिक, घटना से एक दिन पहले रविवार रात को अनवर की घरवालों से फोन पर बातचीत हुई थी। उस समय उन्होंने किसी विवाद या परेशानी का जिक्र नहीं किया था। आपके बताते है मामले की इनसाइड स्टोरी।