Weather News: उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी, जानिए किन जिलों में रहेगा बाढ़ और जलभराव का खतरा

मौसम विभाग ने दक्षिणी यूपी के कुछ जिलों के लिए विशेष चेतावनी जारी की है। 21 अगस्त की सुबह 11.30 बजे तक पूर्वी और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों जैसे प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट और बांदा में अचानक बाढ़ आने का भारी जोखिम है। लगातार हो रही बारिश के कारण मिट्टी में पानी का जमाव हो सकता है। इसके अलावा निचले इलाकों में गंभीर जलभराव और तेज सतही जल बहाव जैसी बड़ी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि जलभराव वाले इलाकों से दूर रहें और पूरी तरह सतर्कता बरतें।