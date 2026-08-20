Weather News: उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी, जानिए किन जिलों में रहेगा बाढ़ और जलभराव का खतरा

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UP Weather Forecast:उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। बीते 24 घंटों के दौरान पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई इलाकों में झमाझम बारिश दर्ज की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 21 अगस्त को लेकर ताजा अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 21 अगस्त को पश्चिमी यूपी में भारी बारिश और पूर्वी तथा दक्षिणी जिलों में अचानक बाढ़ यानी फ्लैश फ्लड का खतरा मंडरा रहा है। लगातार सक्रिय मानसून के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 21 अगस्त को पश्चिमी यूपी के कई जिलों में मौसम का मिजाज काफी आक्रामक रहेगा। सहारनपुर, एटा, मेरठ और अलीगढ़ समेत कई अन्य जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश होने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही इन इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। बीते 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पश्चिमी यूपी के एटा में 13 सेंटीमीटर तक भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है जबकि पूर्वी यूपी के हरदोई में भी 10 सेंटीमीटर झमाझम बारिश हुई है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में मौसम सुहावना रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली समेत आसपास के कई जिलों में हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। लगातार हो रही इस बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिलेगी।
मौसम विभाग ने दक्षिणी यूपी के कुछ जिलों के लिए विशेष चेतावनी जारी की है। 21 अगस्त की सुबह 11.30 बजे तक पूर्वी और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों जैसे प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट और बांदा में अचानक बाढ़ आने का भारी जोखिम है। लगातार हो रही बारिश के कारण मिट्टी में पानी का जमाव हो सकता है। इसके अलावा निचले इलाकों में गंभीर जलभराव और तेज सतही जल बहाव जैसी बड़ी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि जलभराव वाले इलाकों से दूर रहें और पूरी तरह सतर्कता बरतें।
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