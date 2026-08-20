कौन हैं सपना यादव? काफिला रुकवाकर अखिलेश को कान की बाली देने के बाद से चर्चा में, जानिए पूरा मामला

कानपुर देहात के पास बिल्हौर स्थित ककवन रोड कस्बे की रहने वाली सपना यादव इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई हैं। सपना ने साल 2018 में अपनी BTC की ट्रेनिंग पूरी कर ली थी लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती न आने के कारण वह अभी तक बेरोजगार हैं। सपना के पिता एक शिक्षक के पद से रिटायर हो चुके हैं। उनकी एक बहन भी शिक्षक है जबकि भाई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। लगातार शिक्षक भर्ती न आने से सपना काफी हताश और परेशान चल रही हैं।