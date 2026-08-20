78 लाख से कराया मंदिर का जीर्णोद्धार, फिर पूजा करने से रोका, BJP विधायक ने लगाया जातिगत भेदभाव का आरोप

काकोरी इलाके में शीतला मंदिर का जीर्णोद्धार विधायक जय देवी कौशल के प्रयास से कराया गया था। इसके बाद मंदिर के जीर्णोद्धार समारोह का कार्यक्रम तय किया गया। इसमें विधायक के साथ भाजपा के मंडल अध्यक्ष और पार्टी के कई पदाधिकारियों को भी बुलाया गया था। विधायक के मुताबिक जब वह कार्यक्रम में पहुंचीं तो वहां पूजा की पूरी तैयारी थी। लेकिन पूजा शुरू होने के बाद उन्हें इसमें शामिल नहीं होने दिया गया। विधायक का कहना है कि उन्होंने पूजा और आरती करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया।