‘इंकलाब की वजह से हुआ, युवाओं की सबसे बड़ी जीत’, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले अखिलेश यादव

अखिलेश ने कहा, 'यह जो इस्तीफा हुआ है, वह इंकलाब की वजह से हुआ है। यह युवाओं की सबसे बड़ी जीत है। सड़कों पर जिस तरह छात्रों का इंकलाब दिखाई दिया, चाहे वह दिल्ली रहा हो, लखनऊ रही हो, काशी हिंदू विश्वविद्यालय रहा हो या अन्य जगह, जो छात्र और नौजवान परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, युवाओं के इंकलाब से सरकार को झुकना पड़ा।' अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में परीक्षा का ऑडिट किया गया था और इस दौरान 20 पेपर लीक हुए थे। सरकार ने जानबूझकर पेपर लिक कराए ताकि युवाओं को नौकरी ना देना पड़े। नौकरी देने के लिए आरक्षण भी देना पड़ता और आरक्षण की लूट को लेकर भी समाजवादी पार्टी ने ऑडिट किया था।