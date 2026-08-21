अखिलेश यादव की नई रणनीति, शिक्षक दिवस पर 26 हजार बंद स्कूलों में पहुंचेंगे सपा कार्यकर्ता, जानिए क्या है पूरा प्लान

Uttar Pradesh 26000 Schools Closed: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के करीब 26 हजार बंद स्कूलों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। शिक्षक दिवस के मौके पर सपा कार्यकर्ता इन स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित करेंगे। अखिलेश यादव का यह कदम सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए पार्टी बंद स्कूलों के मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है। उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2017 से बंद बताए जा रहे इन स्कूलों का सबसे ज्यादा नुकसान पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को हुआ है।