प्रयागराज में बाढ़ पर अखिलेश का योगी सरकार पर हमला, बोले- अगर हिम्मत है तो सड़क पर उतरिए, हवा-हवाई सर्वे से काम नहीं चलेगा

सपा अध्यक्ष ने बाढ़ प्रभावित लोगों की स्थिति को लेकर सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि सिर्फ सर्वे करने से लोगों की परेशानी दूर नहीं होगी। उन्होंने सरकार को जनता के बीच जाकर हालात देखने की चुनौती दी। अखिलेश यादव ने कहा कि बाढ़ के हवा-हवाई सर्वे से काम नहीं चलेगा अगर हिम्मत है तो सड़कों पर उतरकर जनता का सामना कीजिए। आपने जो 7-8 हजार करोड़ लिखा-पढ़ी में और जो बीसों हजार करोड़ बिना लिखा-पढ़ी के अपने छवि निर्माण में, अपने को दिव्य दिखाने के लिए द्रव्य के रूप में बहाये हैं, उनसे आपकी कितनी छवि बनी है, उसका सच आपको पता चल जाएगा।