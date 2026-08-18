‘माफिया के सामने टेकते थे घुटने’, CM योगी का विपक्ष पर हमला, बोले- वो भ्रष्ट हैं, देश का पैसा लेकर विदेशों में भाग जाएंगे

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग आज सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, उन्हें इस बात की परेशानी है कि मौजूदा सरकार ने वे काम कर दिखाए, जिन्हें वे अपने कार्यकाल में नहीं कर पाए। सीएम योगी ने कहा कि याद रखना, जो लोग आज आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं, वही लोग हैं, जिनको जब मौका मिलता है तब कर नहीं पाते हैं, और दूसरा जब कोई व्यक्ति परिणाम दे देता है, तो उनको सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि हम कर नहीं पाए, ये कैसे कर दिए, और उनकी परेशानी वही है।