गोरखपुर में फायरिंग, हिस्ट्रीशीटर को लगी गोली, वारदात के बाद आरोपी फरार

पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि घटना से पहले और बाद की गतिविधियों की जानकारी जुटाई जा सके। साथ ही वारदात के समय मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ कर घटना की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर घटना की वास्तविक वजह स्पष्ट की जाएगी। गोली लगने से घायल मार्कंडेय निषाद का आपराधिक इतिहास भी पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। घटना के बाद क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता बढ़ा दी गई है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने पर भी नजर रख रही है।