6 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

गोरखपुर

गोरखपुर में फायरिंग, हिस्ट्रीशीटर को लगी गोली, वारदात के बाद आरोपी फरार

Gorakhpur news: मंगलवार की शाम चौरीचारा थानाक्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब विवाद के दौरान एक हिस्ट्रीशीटर पर फायरिंग की घटना हो गई, गोली चलते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई।
2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Oct 06, 2026

Up news, gorakhpur

हिस्ट्रीशीटर को लगी गोली(सोर्स: अनूप शुक्ला)

Firing on HS: गोरखपुर के चौरीचौरा थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम बातचीत के दौरान दो पक्षों के बीच हुआ विवाद अचानक खूनी संघर्ष में बदल गया। विवाद के दौरान हिस्ट्रीशीटर मार्कंडेय निषाद को गोली मार दी गई। गोली छाती और पेट के बीच लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली चलने की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पांच टीमों का गठन कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

एम्स में भर्ती कराया गया, पहुंचे पुलिस अधिकारी

घटना की सूचना मिलते ही चौरीचौरा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल मार्कंडेय निषाद को उपचार के लिए एम्स गोरखपुर भेजा, जहां चिकित्सकों ने उसे भर्ती कर लिया। चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार चल रहा है। पुलिस के अनुसार फिलहाल घायल की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनाक्रम की जानकारी ली और आसपास के लोगों से पूछताछ की।

एसपी नॉर्थ, राजेश गुनावत

प्रारंभिक जांच में गोली चलाने वाले आरोपी के रूप में हरीश बिंद का नाम सामने आया है। वारदात के बाद से वह फरार है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। एसपी नॉर्थ राजेश गुनावत ने बताया कि घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पांच पुलिस टीमें गठित की गई हैं। पुलिस टीमें अलग-अलग स्थानों पर दबिश देने के साथ ही आरोपी के संभावित ठिकानों की जानकारी जुटा रही हैं। पुलिस घटना के कारणों और विवाद की पूरी पृष्ठभूमि की भी जांच कर रही है।

पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज, दबिश जारी

पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि घटना से पहले और बाद की गतिविधियों की जानकारी जुटाई जा सके। साथ ही वारदात के समय मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ कर घटना की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर घटना की वास्तविक वजह स्पष्ट की जाएगी। गोली लगने से घायल मार्कंडेय निषाद का आपराधिक इतिहास भी पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। घटना के बाद क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता बढ़ा दी गई है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने पर भी नजर रख रही है।

Gonda News: शराब पीकर हुआ विवाद, फिर चली गोली; दहशत फैलाने निकले 3 युवक पिस्टल-कारतूस के साथ गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
Gonda

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Oct 2026 08:35 pm

Published on:

06 Oct 2026 08:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में फायरिंग, हिस्ट्रीशीटर को लगी गोली, वारदात के बाद आरोपी फरार

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बिश्नोई गैंग से जुड़े असलहा तस्कर गिरोह पर गोरखपुर पुलिस का बड़ा प्रहार, दो युवक व बाल अपचारी गिरफ्तार

Arrest News
गोरखपुर

‘सपा में कुर्सी का गंदा खेल’, पूर्व जिलाध्यक्ष राम नगिना साहनी को थप्पड़ मारने पर भड़के संजय निषाद

Sanjay Nishad
गोरखपुर

प्रेस वार्ता के दौरान बेटा मारा थप्पड़, पिता को समाजवादी पार्टी ने बाहर निकाला, जानिए पूरा मामला

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुरवासियों को बड़ी सौगात, भुज–बरौनी के बीच चलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस

Up news, Amrit bharat
गोरखपुर

MLC चुनाव में हैट्रिक लगाने वाले ध्रुव कुमार त्रिपाठी को BJP ने बनाया प्रत्याशी, 5 अक्टूबर को करेंगे अपना नामांकन

Up news, MLC election
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.