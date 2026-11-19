CM Yogi on Akhilesh Yadav Ayodhya Election Challenge: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती पर पलटवार किया है। गोरखपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश यादव ने अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाने की बात कही है। इस पर मैंने कहा कि, एक बार आमने-सामने हो ही जाएं, आप भी लड़िए और हम भी लड़ते हैं। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि इनमें हिम्मत नहीं है। कमजोर व्यक्ति कभी आमने-सामने की लड़ाई नहीं लड़ता, बल्कि पीछे से वार करता है।