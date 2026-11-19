गोरखपुर विधानसभा सीट के पुराने चुनावी रिकॉर्ड में नाम और विधानसभा क्षेत्र के क्रमांक में बदलाव मिलता है। वर्ष 1951 के चुनाव में यह गोरखपुर सेंट्रल के नाम से दर्ज थी और इसका क्रमांक 301 था। वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद गोरखपुर जिले के विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्गठन किया गया। इसके तहत गोरखपुर अर्बन (गोरखपुर शहर) को विधानसभा क्षेत्र संख्या 322 और गोरखपुर रूरल (गोरखपुर ग्रामीण) को संख्या 323 आवंटित की गई। गोरखपुर शहर की सीमा में नगर निगम के निर्धारित वार्ड शामिल किए गए। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में इस नए परिसीमन के आधार पर पहली बार चुनाव हुआ।