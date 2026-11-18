MP Ravikishan meet Railway Minister: गोरखपुर के सांसद एवं अभिनेता रवि किशन शुक्ला के प्रयासों से पूर्वांचल सहित देश के रेल यात्रियों को बड़ी सौगात मिली है। क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने की दिशा में दो महत्वपूर्ण रेल सेवाओं के परिचालन को स्वीकृति प्रदान की गई है। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा सांसद रवि किशन शुक्ला को भेजे गए दो अलग-अलग पत्रों के माध्यम से इन रेल सेवाओं की स्वीकृति की जानकारी दी गई है।