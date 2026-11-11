भैया दूज पर योगी सरकार की युवाओं और किसान परिवारों को सौगात, गोरखपुर के 54 युवाओं को मिली नौकरी

Cm yogi adityanath give special gift: भैया दूज के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं और किसान परिवारों को बड़ी सौगात दी। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 1146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इनमें गोरखपुर के 54 अभ्यर्थी शामिल हैं। वहीं, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 4300 किसान परिवारों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 215 करोड़ रुपये की सहायता राशि भेजी गई। इसमें गोरखपुर के 179 किसान परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद मिली। योगी सरकार के इस कार्य से किसानों और युवकों की दीपावली भी जगमगा गई।