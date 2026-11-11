11 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

गोरखपुर

भैया दूज पर योगी सरकार की युवाओं और किसान परिवारों को सौगात, गोरखपुर के 54 युवाओं को मिली नौकरी

Gorakhpur news: UPSSSC द्वारा राजस्व विभाग के लिए नवचयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति-पत्र एवं मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ₹215 करोड़ की सहायता राशि के वितरण हेतु लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित हुआ। गोरखपुर जिले में 179 किसानों को लाभ मिला।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Updated: 11 Nov 2026, 12:34 PM IST

Up news, cm yogi news

गोरखपुर में मिला लाभार्थियों को उपहार (सोर्स: अनूप शुक्ला)

Cm yogi adityanath give special gift: भैया दूज के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं और किसान परिवारों को बड़ी सौगात दी। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 1146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इनमें गोरखपुर के 54 अभ्यर्थी शामिल हैं। वहीं, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 4300 किसान परिवारों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 215 करोड़ रुपये की सहायता राशि भेजी गई। इसमें गोरखपुर के 179 किसान परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद मिली। योगी सरकार के इस कार्य से किसानों और युवकों की दीपावली भी जगमगा गई।

गोरखपुर की अंकिता भी शामिल

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में दस चयनित अभ्यर्थियों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपे। इनमें गोरखपुर की अंकिता सिंह भी शामिल रहीं। जिले के 54 अभ्यर्थियों में कलेक्ट्रेट के 45 और मंडलायुक्त कार्यालय के नौ कनिष्ठ सहायक शामिल हैं। नियुक्ति पत्र मिलने से युवाओं में खुशी का माहौल रहा। सरकार की इस पहल से चयनित युवाओं को सरकारी सेवा में काम करने का अवसर मिलेगा।

वाराणसी में मकान की दीवार गिरी, मलबे के साथ तालाब में गिरने से 2 बच्चियों की मौत

ये भी पढ़ें
Varanasi wall collapses

किसान के परिवार को मिलेगी आर्थिक सुरक्षा

उधर, किसान परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थियों के खातों में सीधे सहायता राशि भेजी। योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को पांच लाख रुपये दिए गए। डीबीटी के जरिए भुगतान होने से लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाने में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। दुर्घटना में परिवार के मुखिया की मृत्यु या प्रभावित होने की स्थिति में यह धनराशि परिवार को आर्थिक संकट से उबरने में मददगार होगी।

गोरखपुर में 179 लाभार्थी किसान परिवारों को मिले पांच-पांच लाख रुपये

गोरखपुर में जिलाधिकारी दीपक मीणा के निर्देशन में ई-डिस्ट्रिक्ट सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ. वैभव शर्मा और मुख्य राजस्व अधिकारी हिमांशु वर्मा ने 179 लाभार्थी किसान परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये की सहायता के चेक प्रदान किए। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। भैया दूज पर रोजगार और किसान कल्याण से जुड़ी इन पहलों से जिले के 54 युवाओं को सरकारी नौकरी और 179 किसान परिवारों को आर्थिक संबल मिला।

रामपुर CRPF कैंप हमले के आरोपी मोहम्मद अशरफ की हत्या: संभल में सनसनीखेज वारदात, इलाके में हड़कंप

ये भी पढ़ें
Rampur CRPF Attack Accused Murdered
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.