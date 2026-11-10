रामपुर CRPF कैंप हमले के आरोपी मोहम्मद अशरफ की हत्या: संभल में सनसनीखेज वारदात, इलाके में हड़कंप

31 दिसंबर 2007 की रात रामपुर स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर आतंकियों ने हमला किया था। FIR 1 जनवरी 2008 को सिविल लाइंस थाने में सबइंस्पेक्टर ओमप्रकाश शर्मा ने दर्ज कराई थी। पुलिस टीम गश्त पर थी। रात 12:25 बजे गेट नंबर-1 की तरफ से गोलीबारी सुनाई दी। करीब 2:30 बजे 4-5 हथियारबंद आतंकी दिखे, जो ऑटोमैटिक हथियारों से फायरिंग कर रहे थे।

पुलिसकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की। कॉन्स्टेबल इंद्रपाल सिंह ने 8, जितेंद्र सिंह ने 7, वीरेंद्र राणा ने 5 और होमगार्ड आफताब खान ने 5 राउंड फायर किए। आतंकियों की गोलीबारी में इंद्रपाल और आफताब घायल हो गए। हमलावर सेंटर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग करते रहे।