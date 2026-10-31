जेल से बाहर आते ही ED की गिरफ्त में आए आजम खान और अब्दुल्ला: रामपुर में मचा सियासी हड़कंप

Azam Khan ED Custody: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। कोर्ट से राहत मिलने के बाद जैसे ही दोनों रामपुर जेल से बाहर आए, वैसे ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया। जेल के गेट से रिहाई की आस लगाए बैठे समर्थकों की खुशी पलभर में गायब हो गई और पूरे रामपुर जिले में अचानक भारी राजनीतिक हड़कंप मच गया। ईडी कल सुबह आजम खान को कोर्ट में पेश करेगी और कस्टडी मांगेंगी।