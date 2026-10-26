‘धर्म चुनना अंतरात्मा की आवाज’: धर्मांतरण विवाद पर सपा सांसद मोहिब्बुल्लाह नदवी का बड़ा बयान

विपक्षी नेताओं पर दर्ज मुकदमों का हवाला देते हुए मोहिब्बुल्लाह नदवी ने कहा कि यह पूरी कार्रवाई राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विरोधी आवाजों को दबाने के लिए 'पॉलिटिकल टाइप' मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। नदवी ने कहा कि कई अन्य नेताओं और नागरिकों को भी इसी तरह फर्जी मामलों में उलझाया जा रहा है। वहीं, अदालत में लंबित (Sub-Judice) मामलों पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायालय के विचाराधीन विषयों पर बयानबाजी करना कानूनी मर्यादा के अनुकूल नहीं है, इसलिए वे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रखते हैं।