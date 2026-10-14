जौहर ट्रस्ट से जुड़े मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, आजम खान सहित पांच पर FIR

रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और जौहर ट्रस्ट की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शिकायत पर अजीमनगर थाने में आजम खान, मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और तीन फर्मों समेत पांच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप है कि मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय परिसर में 85.81 करोड़ रुपये के काम सरकारी धन से कराए गए। ईडी ने विश्वविद्यालय की निर्माण लागत और ट्रस्ट के आयकर रिटर्न में दर्ज खर्च के बीच बड़े अंतर का भी जिक्र किया है। मामले में सरकारी धन के इस्तेमाल और पैसों के लेन-देन की जांच की जा रही है।