बीजेपी के प्रवक्ता अनिकेत निकम ने यूपी में कांग्रेस-सपा सीट बंटवारे और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के पास न बल बचा, न जमीनी कार्यकर्ता, इसलिए वह 181 सीटों की मांग से 15 मिनट में ही 131 पर आ गई। हालांकि, वह उनका आंतरिक मामला है, तो मुझे उस पर कुछ टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर सपा के साथ बैठक 15-20 मिनट और चलती, तो ये 131 से लेकर 100 के नीचे तक पहुंच जाती। देखते हैं, आगे कैसा होता है।