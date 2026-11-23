जेल के हालात बयां करते हुए आजम खान ने कहा था कि, उन्हें सामान्य जेल में नहीं बल्कि अंग्रेजों के जमाने के फांसीघर में रखा गया था। वहां 24 कोठरियां थीं, जिनमें सांप और बिच्छुओं के डर से वे रात भर लाठी लेकर बैठते थे। बिना खिड़की और वेंटिलेशन वाली छोटी कोठरी में वे पहले 23 महीने बेटे अब्दुल्ला के साथ और बाद में अकेले रहे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वायरल बुखार में 1-1 हफ्ते तड़पने के बाद भी दवा देने वाला कोई नहीं होता था। कोठरी के ऊंचे-नीचे फर्श पर टहलने की जगह न होने से 5 साल तख्त पर गुजरे और इसी फर्श पर गिरकर उनकी पत्नी की हंसली टूट गई थी। साथ ही आजम खान ने बताया कि उनकी दिवंगत मां, बड़ी बहन ( सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य/लेखिका) और बड़े भाई (सेवानिवृत्त इंजीनियर) तक पर मुकदमे हुए। पुलिस उनकी बड़ी बहन को घर से घसीटकर जीप में ले गई थी, जिन्हें बाद में पूरा मोहल्ला थाने जाकर छुड़ाकर लाया।