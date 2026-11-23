इंटरव्यू में आजम खान ने बताया कि एक बार पुलिस उन्हें और अब्दुल्ला को अलग-अलग गाड़ियों में बैठाने लगी। उस समय प्रदेश में एनकाउंटर का दौर चल रहा था। उन्होंने पुलिस से दोनों को एक ही गाड़ी में बैठाने के लिए कहा। इस घटना को याद करते हुए आजम ने कहा कि एक बड़ी सी गाड़ी में मेरे बच्चे को ले जाने लगे और दूसरे में मुझे। मैंने पूछा कि अलग अलग क्यों बिठा रहे, एक साथ बैठा दीजिए। उन दिनों एनकाउंटर का बहुत जोर था और आज भी है। उस समय दिल में लगा कि आज ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी, आज हम दोनों मार दिए जाएंगे।