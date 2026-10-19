‘आने वाली नस्लें भी गरीबी में रहेंगी और बीड़ी बनाती रहेंगी?’ असदुद्दीन ओवैसी बोले- मुस्लिम युवाओं को नहीं मिला मंच, अब AIMIM देगी मौका

जनसभा में ओवैसी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसका मकसद भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। उन्होंने कहा कि वह भाजपा और आरएसएस के खिलाफ हैं। कांग्रेस को भी उन्होंने निशाने पर लिया। ओवैसी ने कहा कि दलित और आदिवासी भी कमजोर वर्गों में शामिल हैं। उनके मुताबिक, कमजोर तबकों को इंसाफ मिलेगा, तभी भारत मजबूत बनेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कमजोर वर्गों को और कमजोर किया जा रहा है और उनकी इबादतगाहों को नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने लोगों से अपने माता-पिता का ख्याल रखने, नेक इंसान बनने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की अपील भी की।