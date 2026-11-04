‘अपना दल यूपी के हर कोने में फैल चुका है’, अनुप्रिया पटेल ने किया बड़ा दावा; रामपुर में मनाया पार्टी का 31वां स्थापना दिवस

बता दें कि कल लखनऊ में आयोजित पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में अनुप्रिया पटेल को लगातार तीसरी बार निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष चुने जाने के बाद उन्होंने कहा था कि पार्टी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। अब इस बढ़ती राजनीतिक ताकत को चुनावी जीत में बदलने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर सक्रियता बढ़ाने और हर बूथ पर पार्टी का झंडा व कार्यकर्ताओं की मौजूदगी सुनिश्चित करने की अपील की। NDA में सीटों के बंटवारे को लेकर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सहयोगी दलों के साथ बातचीत और उनकी सहमति के बाद ही सीटों का बंटवारा तय होगा।