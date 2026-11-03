यूपी चुनाव 2027: चिराग पासवान का बड़ा ऐलान, NDA से गठबंधन नहीं हुआ तो सभी 403 सीटों पर अकेले लड़ेंगे चुनाव

Chirag Paswan Statement on UP Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी सरगर्मियां अभी से तेज हो गई हैं। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने यूपी चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि, उनकी पार्टी हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर NDA के साथ गठबंधन होता है तो वे उसका स्वागत करेंगे, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी।