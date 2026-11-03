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सपनों की दुनिया में जी रही है कांग्रेस: विपक्ष के ‘तख्तापलट’ वाले अरमानों पर शिवराज सिंह का करारा तंज

Shivraj Singh Chouhan: बीजेपी के 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' मार्च पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि INDIA गठबंधन और कांग्रेस एक बार फिर देश में अराजकता फैलाकर सत्ता बदलने का सपना देख रहे हैं।
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लखनऊ

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Shaitan Prajapat

Updated: 3 Nov 2026, 3:45 PM IST

shivraj singh chouhan

शिवराज सिंह चौहान (फोटो सोर्स- ANI)

Shivraj Singh Chouhan Lucknow Speech: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी के 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' मार्च पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि INDIA गठबंधन और कांग्रेस एक बार फिर देश में अराजकता फैलाकर सत्ता बदलने का सपना देख रहे हैं, लेकिन लोगों का यह उमड़ता हुआ जनसैलाब इस बात के लिए दृढ़ है कि हम लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने देंगे।

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3 Nov 2026, 3:45 PM IST

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / सपनों की दुनिया में जी रही है कांग्रेस: विपक्ष के ‘तख्तापलट’ वाले अरमानों पर शिवराज सिंह का करारा तंज

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