‘बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की’, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले- ज्ञानेश की गर्दन अमित शाह और मोदी के हाथ में है

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो मेरे हां में हां मिला रहा है, कांग्रेस की बात को समर्थन दे रहा है, बल दे रहा है, यही तो हम कह रहे हैं कि 13 करोड़ निकाले गए हैं, अमित शाह कह रहे हैं 3 करोड़, और योगी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में 1 करोड़, तो अंदाजा लगा लीजिए हमारी बात तो पूरी तरह सच है। मैं भाजपा पर आरोप लगाता हूं कि उसने लोकतंत्र की हत्या की है, उसके पास एक टूल है, उसका नाम है ज्ञानेश, ना शर्म है, ना कहीं से हया है, ना गैरत है, इतने बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद भी कुर्सी से इसलिए चिपका है, क्योंकि वो इतना गलत कर चुका है कि उसकी गर्दन अमित शाह और मोदी के हाथ में हैं। उसने अपनी कुर्सी पर कलंक लगा दिया है।