धीरेंद्र शास्त्री पर सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा का हमला, बोले- बीजेपी के पपेट हैं

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर कहा कि बेहद निंदनीय काम है और मैं पहले भी कहता हूं कि वो एक कथा वाचक है, उसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मुझे तो कभी समझ में नहीं आया, मुझे लगता है कि एक फ्रॉड से ज्यादा कुछ नहीं है। जो आदमी अपने आपको इतना बड़ा प्रभु प्रेम में लीन बताता है, विदेशों में जाकर महंगी-महंगी कारों में, महंगे-महंगे याच पर स्टाइल से घूमता है, ये अपने आप में भोग विलासिता से जूझा हुआ आदमी है, भारतीय जनता पार्टी का ये पपेट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है।