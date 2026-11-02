UP Politics: क्या INDIA ब्लॉक में शामिल होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? जानिए यूपी कांग्रेस अध्यक्ष का जवाब

Uttar Pradesh Congress President Aradhana Mishra Mona: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि यह अजीब बात है कि देश में SIR के दौरान 13 करोड़ नाम हटाए गए हैं और दावा किया जा रहा है कि जिनके नाम लिस्ट में थे, वे सभी घुसपैठिए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक में शामिल होंगे या नहीं, यह पूछे जाने पर आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं फिर से कहना चाहूंगी कि गठबंधन का टॉप लीडरशिप तय करेगा कि इसमें कौन शामिल होगा।