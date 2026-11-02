यूपी चुनाव 2027: अंबेडकरनगर में सपा ने 5 में से 4 सीटों पर दर्ज की थी शानदार जीत, जानिए पूरा चुनावी समीकरण

UP Ambedkar Nagar Assembly Seats Results 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में अंबेडकरनगर जिले की सियासत काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। पिछले विधानसभा चुनाव 2022 में अंबेडकरनगर जिले में समाजवादी पार्टी ने बेहद शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना दबदबा कायम किया था। जिले की पांच विधानसभा सीटों में से चार पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी जबकि केवल एक सीट पर भाजपा को संतोष करना पड़ा था। अकबरपुर आलापुर जलालपुर और टांडा में सपा प्रत्याशियों ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को करारी शिकस्त दी थी। वहीं, कटेहरी सीट पर भाजपा और निषाद पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। आइए जानते हैं अंबेडकरनगर की पांचों विधानसभा सीटों पर 2022 के चुनाव में क्या नतीजे रहे और राजनीतिक समीकरण किस तरह बदले।