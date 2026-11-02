‘कब तक दबकर राजनीति करेंगे’ ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर तंज, बोले- बड़के भइया का झंडा उठाना बंद करिए

Akhilesh Yadav: कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए कहा कि लगता है सुबह कही गई उनकी बात शाम तक समझ आ गई है। राजभर ने सवाल उठाया कि अखिलेश आखिर कब तक दबकर राजनीति करेंगे। उन्होंने कहा कि अब उन्हें बड़के भइया से डरने की जरूरत नहीं है और उनका झंडा उठाना बंद कर देना चाहिए। राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि रैली करने के बाद बड़के भइया थाईलैंड, वियतनाम या मंगोलिया चले जाएंगे, जबकि अखिलेश को यहां स्वामी प्रसाद मौर्य से सीट बंटवारे पर डील करनी पड़ेगी। ओप राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र करते हुए कहा कि वे बड़के भइया के साथ फोटो खिंचवाते हैं और अखिलेश को उनकी औकात बताते फिरते हैं।