‘पहले पूछते थे राहुल कौन हैं, आज दिल्ली में गूंज रहा राहुल का नाम’, इंडिया ब्लॉक की रैली में बोले इमरान प्रतापगढ़ी

इमरान प्रतापगढ़ी ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े नेता पहले अक्सर यह सवाल करते थे कि आखिर राहुल गांधी कौन हैं। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं और दिल्ली की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग खुद राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री को भी अच्छी तरह समझ आ रहा होगा कि राहुल गांधी कौन हैं। प्रतापगढ़ी ने दावा किया कि दिल्ली में लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं और हर तरफ केवल राहुल गांधी के नाम के नारे गूंज रहे हैं।