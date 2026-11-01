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‘पहले पूछते थे राहुल कौन हैं, आज दिल्ली में गूंज रहा राहुल का नाम’, इंडिया ब्लॉक की रैली में बोले इमरान प्रतापगढ़ी

Congress MP Imran Pratapgarhi Statement: इंडिया ब्लॉक की दिल्ली रैली में इमरान प्रतापगढ़ी ने अमित शाह पर पलटवार करते हुए कहा कि, जो पहले पूछते थे राहुल कौन हैं आज दिल्ली में उनके नाम के नारे गूंज रहे हैं। इसके साथ ही इमरान प्रतापगढ़ी ने रैली को सफल करार दिया।
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लखनऊ

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Mohsina Bano

Updated: 1 Nov 2026, 6:18 PM IST

Imran Pratapgarhi, Amit Shah, Rahul Gandhi, INDIA Bloc Rally, Ramlila Maidan

दिल्ली के रामलीला मैदान की रैली को इमरान प्रतापगढ़ी ने बताया ऐतिहासिक (PC: ANI)


INDIA bloc rally at Ramlila Maidan: दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की मेगा रैली को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने केंद्र सरकार पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा ही देश के संविधान की बुनियाद है। प्रतापगढ़ी ने दावा किया कि जब भी सत्ता में बैठे लोगों को अहंकार हुआ है तब-तब जनता ने उन्हें उनकी जगह याद दिलाई है और रामलीला मैदान में उमड़ी यह भीड़ भी सरकार को जवाब देने के लिए ही जुटी है।

'पहले पूछते थे राहुल कौन हैं'

इमरान प्रतापगढ़ी ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े नेता पहले अक्सर यह सवाल करते थे कि आखिर राहुल गांधी कौन हैं। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं और दिल्ली की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग खुद राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री को भी अच्छी तरह समझ आ रहा होगा कि राहुल गांधी कौन हैं। प्रतापगढ़ी ने दावा किया कि दिल्ली में लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं और हर तरफ केवल राहुल गांधी के नाम के नारे गूंज रहे हैं।

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अहंकार में डूबी सरकार को जनता देगी जवाब

कांग्रेस सांसद ने आक्रामक लहजे में कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को जब भी अहंकार हुआ है जनता ने अपने तरीके से उन्हें जवाब जरूर दिया है। उन्होंने दावा किया कि इस बार भी जनता बहुत बड़ी संख्या में सामने आई है और वह जल्द ही सरकार को उसकी असली ताकत का अहसास कराएगी। प्रतापगढ़ी ने कहा कि सरकार के बड़े बड़े दावों के बावजूद जनता की इस बुलंद आवाज को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

रामलीला मैदान की रैली को बताया ऐतिहासिक

इमरान प्रतापगढ़ी ने रामलीला मैदान में आयोजित इंडिया ब्लॉक की रैली को अपने इतिहास की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक रैली करार दिया। उन्होंने दावा किया कि मैदान में इतनी भारी भीड़ थी कि सैकड़ों हजार लोग तो अंदर तक पहुंच ही नहीं सके और बड़ी संख्या में लोग मैदान के बाहर भी मौजूद थे। रैली को पूरी तरह से सफल बताते हुए उन्होंने इंडिया ब्लॉक के सभी दलों और विपक्षी नेताओं को इसके लिए बधाई भी दी।

विपक्ष की एकजुटता दे रही बड़ा राजनीतिक संदेश

प्रतापगढ़ी ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में आज पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है और यह अभूतपूर्व एकजुटता सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश दे रही है। अमित शाह के बयान का जवाब देते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने कांग्रेस की विचारधारा और राहुल गांधी के नेतृत्व का मजबूती से बचाव किया। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान की भावना ही लोकतंत्र जनता के अधिकारों और सत्ता की जवाबदेही पर आधारित है जिसकी रक्षा के लिए हम सब एकजुट हुए हैं।

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Updated on:

1 Nov 2026, 6:18 PM IST

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