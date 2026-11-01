UP Politics:  आजम खान पर जांच की आंच, अब अखिलेश यादव का नाम लेकर केशव मौर्य ने उठाए सवाल

Keshav Maurya Statement: उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर आजम खान का मामला चर्चा में आ गया है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (UP Deputy CM Keshav Maurya) ने इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आजम खान जब समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री थे, तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। ऐसे में पूरे मामले की जांच के दायरे में अखिलेश यादव को भी शामिल किया जाना चाहिए।