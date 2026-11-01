बारिश गई, अब धूप की बारी! यूपी में बदलेगा मौसम, दिन में गर्मी और रात में बढ़ेगी ठंड

तीन दिन में 7 डिग्री तक बढ़ेगा पारा, नवंबर में कम सताएगी ठंड (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
Lucknow Weather 'Arnab' storm: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश और तेज हवाओं का दौर अब थमने वाला है। अर्नब तूफान और पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कमजोर पड़ने के साथ ही रविवार से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ होने के आसार हैं। मौसम विभाग (Meteorological Department) के मुताबिक, विंध्य क्षेत्र को छोड़कर प्रदेश के अन्य इलाकों में बारिश और तेज हवाओं से राहत मिल सकती है। हालांकि, मौसम साफ होने के बाद तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। अगले तीन दिनों के दौरान दिन के तापमान में पांच से सात डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने का अनुमान है। वहीं, रात के तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। ऐसे में दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन सुबह और रात के समय ठंड का एहसास बढ़ सकता है।
Weather मौसम के इस बदलाव का असर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिलेगा। लगातार बारिश के कारण जहां पिछले दिनों दिन का तापमान काफी नीचे चला गया था, वहीं अब बादल छंटने और धूप निकलने से अधिकतम तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश का सिलसिला कमजोर पड़ने के बाद प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, कुछ इलाकों में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है।
Weather विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, रविवार से मौसम में बदलाव की शुरुआत हो जाएगी। अगले तीन दिनों में दिन का तापमान पांच से सात डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। बारिश के कारण जिन जिलों में दिन के समय ठंडक महसूस हो रही थी, वहां अब धूप निकलने के साथ गर्मी का असर बढ़ेगा। हालांकि, रात के तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने के संकेत हैं।
इस बदलाव के चलते दिन और रात के मौसम में अंतर बढ़ सकता है। दोपहर के समय मौसम सामान्य और कुछ गर्म महसूस होगा, जबकि सुबह तथा देर रात हल्की ठंड लोगों को परेशान कर सकती है। खासकर खुले इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के समय ठंड का असर ज्यादा महसूस होने की संभावना है।
बारिश थमने के बाद प्रदेश के कई जिलों में सुबह हल्के से मध्यम कोहरे की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, नमी और तापमान में बदलाव के चलते सुबह के समय कुछ इलाकों में धुंध छाई रह सकती है। इससे सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों को सावधानी बरतने की जरूरत होगी। खासतौर पर सुबह जल्दी घर से निकलने वाले लोगों, स्कूल जाने वाले बच्चों और हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों को सतर्क रहना चाहिए। कोहरा अधिक होने पर वाहनों की रफ्तार कम रखना और Fog Light का इस्तेमाल करना सुरक्षित रहेगा। हालांकि, फिलहाल घने कोहरे को लेकर कोई व्यापक चेतावनी सामने नहीं आई है।
शनिवार को हुई बारिश का असर प्रदेश के तापमान पर साफ दिखाई दिया। गोरखपुर में अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पूरे प्रदेश में सबसे कम रहा। लगातार बारिश और बादलों की मौजूदगी के कारण दिन में भी ठंडक बनी रही। वहीं, मुजफ्फरनगर में न्यूनतम तापमान 14.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह प्रदेश में सबसे कम रात का तापमान रहा।
बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। शनिवार को गोरखपुर में सबसे ज्यादा 63.8 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा सिद्धार्थनगर में 62.2 मिलीमीटर, बस्ती में 57.2 मिलीमीटर और महाराजगंज में 56.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं, मथुरा में 31 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में लोगों को रोजमर्रा के कामकाज में परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कों पर पानी भरने और तेज हवाओं के चलते आवाजाही भी प्रभावित हुई। अब मौसम साफ होने की संभावना से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
(Meteorological Department) मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, नवंबर महीने में भी उत्तर प्रदेश में बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रह सकता है। हालांकि, मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना से इनकार नहीं किया गया है।
मौसम के इस पूर्वानुमान से संकेत मिल रहे हैं कि नवंबर में बारिश की गतिविधियां सीमित रह सकती हैं। आमतौर पर नवंबर में मौसम धीरे-धीरे ठंड की ओर बढ़ता है, लेकिन इस बार तापमान का रुख कुछ अलग रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, नवंबर में दिन और रात दोनों का तापमान सामान्य से अधिक रहने के संकेत हैं। इसका मतलब है कि इस बार शुरुआती सर्दी का असर सामान्य वर्षों के मुकाबले कम रह सकता है।
नवंबर में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर रहने पर दोपहर के समय लोगों को गर्मी का एहसास हो सकता है। वहीं, रात के तापमान में भी सामान्य से अधिक रहने की संभावना जताई गई है। ऐसे में सर्दी की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि ठंड पूरी तरह नहीं पड़ेगी। मौसम में बदलाव के साथ सुबह और रात के समय ठंड महसूस होती रहेगी।
फिलहाल प्रदेश के लोगों के लिए राहत की बात यह है कि बारिश और तेज हवाओं का दौर कमजोर पड़ रहा है। रविवार से ज्यादातर जिलों में मौसम साफ रहने और धूप निकलने की संभावना है। आने वाले तीन दिनों में तापमान में होने वाला बदलाव मौसम को नया रुख देगा। ऐसे में लोगों को दिन और रात के बदलते मौसम के हिसाब से अपनी दिनचर्या में सावधानी बरतनी होगी। मौसम विभाग के अगले अपडेट पर भी लोगों की नजर रहेगी।
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