बारिश गई, अब धूप की बारी! यूपी में बदलेगा मौसम, दिन में गर्मी और रात में बढ़ेगी ठंड

Lucknow Weather 'Arnab' storm: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश और तेज हवाओं का दौर अब थमने वाला है। अर्नब तूफान और पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कमजोर पड़ने के साथ ही रविवार से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ होने के आसार हैं। मौसम विभाग (Meteorological Department) के मुताबिक, विंध्य क्षेत्र को छोड़कर प्रदेश के अन्य इलाकों में बारिश और तेज हवाओं से राहत मिल सकती है। हालांकि, मौसम साफ होने के बाद तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। अगले तीन दिनों के दौरान दिन के तापमान में पांच से सात डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने का अनुमान है। वहीं, रात के तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। ऐसे में दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन सुबह और रात के समय ठंड का एहसास बढ़ सकता है।

