आसमान से आफत बनकर बरसी बारिश! यूपी में अक्टूबर में लौटी सर्दी, खेतों में डूब गई किसानों की मेहनत

Cyclone Arnab: उत्तर प्रदेश में चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ और पश्चिमी विक्षोभ के संयुक्त प्रभाव ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। प्रदेश के पश्चिमी हिस्से से लेकर पूर्वांचल और तराई क्षेत्र तक तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी समेत कई जिलों में मौसम के अचानक बदले रुख से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार बारिश और ठंडी हवाओं के चलते अक्टूबर महीने में सर्दी ने अप्रत्याशित दस्तक दी। शुक्रवार को प्रदेश में अक्टूबर का अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे पहुंच गया। दिन के समय भी लोगों को ठंड का एहसास हुआ और मौसम ने सर्दियों जैसी परिस्थितियां पैदा कर दीं।

