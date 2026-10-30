जनता ने दिया बीजेपी को आशीर्वाद, अखिलेश के सपने रहेंगे अधूरे: MLC नतीजों पर भूपेंद्र चौधरी का पलटवार

आपको बता दें कि UP में MLC चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी पर हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा था कि वे किसे हरा सकते हैं, क्योंकि वे खुद ही लोगों से हारे हैं। उन्होंने कहा कि जीत और हार भाषणों से तय नहीं होती, यह उत्तर प्रदेश के लोग तय करेंगे। आने वाला वोट सोशल जस्टिस के लिए है। लोकसभा चुनाव में कौन हारा? BJP वहीं हारी जहां से उन्होंने अपनी कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू की थी। हम अयोध्या के लोगों को कम्युनल पॉलिटिक्स को नकारने के लिए धन्यवाद देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम 1 नवंबर को रैली में हिस्सा लेंगे।