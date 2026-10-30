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जनता ने दिया बीजेपी को आशीर्वाद, अखिलेश के सपने रहेंगे अधूरे: MLC नतीजों पर भूपेंद्र चौधरी का पलटवार

Bhupendra Singh Chaudhary: हाल ही में हुए MLC चुनावों पर अखिलेश यादव के बयान पर BJP नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है।
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लखनऊ

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Shaitan Prajapat

Updated: 30 Oct 2026, 5:19 PM IST

Bhupendra Singh Chaudhary 9

उत्तर प्रदेश के मंत्री और BJP नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी (Photo-IANS)

UP MLC Election Results: उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव परिणाम को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। MLC चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अयोध्या की जनता ने सांप्रादायिक राजनीति को नकर दिया है। इस पर अब बीजेपी ने पलटवार करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा है।

समाजवादी पार्टी सपने सपने ही रहेंगे : भूपेंद्र सिंह चौधरी

हाल ही में हुए एमएलसी चुनाव रिजल्ट पर अखिलेश यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश के मंत्री और BJP नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है और हमारी पार्टी ने 6 सीटें जीती हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम अपनी कमियों को भी देखेंगे। जिन सीटों पर हार मिली है वहां पार्टी चिंतन करेगी। अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के सपने सपने ही रहेंगे।

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'अमित शाह जो वादा करते हैं, उसे पूरा करते हैं'

UP BJP SWC मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि इस देश के 'आयरन मैन' गृह मंत्री अमित शाह अपनी बात के पक्के हैं। वह जो वादा करते हैं, उसे पूरा करते हैं। 2014 से उनके गाइडेंस में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट्री और असेंबली दोनों चुनावों में लगातार बहुमत हासिल किया है।

बीजेपी यूपी में तीसरी बार सरकार बनाएंगी : जगदंबिका पाल

अमित शाह के 2027 के चुनाव जीतने पर UP में UCC लागू करने के वादे पर BJP MP जगदंबिका पाल ने कहा कि दूसरी पार्टियां सिर्फ चुनाव के लिए वादे करती हैं। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जो कहा, वह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक संकल्प है। जब उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनेगी, तो UCC लागू किया जाएगा। एक नवंबर की INDIA ब्लॉक रैली पर उन्होंने कहा कि यह कोई आंदोलन नहीं है, बल्कि सिर्फ उनकी (राहुल गांधी) फ्रस्ट्रेशन है।

हार-जीत भाषणों से तय नहीं होती: अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला

आपको बता दें कि UP में MLC चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी पर हमला बोलते हुए समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा था कि वे किसे हरा सकते हैं, क्योंकि वे खुद ही लोगों से हारे हैं। उन्होंने कहा कि जीत और हार भाषणों से तय नहीं होती, यह उत्तर प्रदेश के लोग तय करेंगे। आने वाला वोट सोशल जस्टिस के लिए है। लोकसभा चुनाव में कौन हारा? BJP वहीं हारी जहां से उन्होंने अपनी कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू की थी। हम अयोध्या के लोगों को कम्युनल पॉलिटिक्स को नकारने के लिए धन्यवाद देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम 1 नवंबर को रैली में हिस्सा लेंगे।

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Updated on:

30 Oct 2026, 5:19 PM IST

Published on:

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