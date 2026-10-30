1 नवंबर को दिल्ली में कांग्रेस का बड़ा जुटान, आराधना मिश्रा मोना से इमरान मसूद तक मैदान में उतरे नेता

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने विश्वास जताया कि उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और लोकतंत्र समर्थक नागरिक दिल्ली पहुंचेंगे। उन्होंने प्रदेश के सभी कांग्रेसजनों से अनुशासन, एकजुटता और प्रतिबद्धता के साथ महारैली में शामिल होने का आह्वान किया है। कांग्रेस की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, संगठन की प्राथमिकता दिल्ली रैली के लिए सभी जिलों से बेहतर समन्वय और भागीदारी सुनिश्चित करना है। पार्टी इस आयोजन के माध्यम से मताधिकार की सुरक्षा, संविधान के सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहती है। 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली महारैली के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने संगठनात्मक तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि छह जोन और 75 जिलों में चल रही तैयारियां रैली के दिन कितनी बड़ी भागीदारी में तब्दील होती हैं।