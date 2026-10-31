यूपी भाजपा में संगठन विस्तार का नया दांव! आठ नए सदस्यों की एंट्री, आज लखनऊ में बनेगी आगे की रणनीति

भाजपा प्रदेश कार्यालय (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
BJP State Executive Eight New Members: उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए आठ और सदस्यों को शामिल किया है। शुक्रवार देर रात अतिरिक्त कार्यकारिणी सदस्यों की सूची जारी की गई। इस सूची में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का नाम भी शामिल होने की जानकारी सामने आई है। प्रदेश भाजपा की जंबो जेट कार्यकारिणी में नए सदस्यों को जगह दिए जाने को संगठनात्मक विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पार्टी की ओर से यह विस्तार ऐसे समय किया गया है, जब प्रदेश में संगठन को और अधिक सक्रिय बनाने, कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए संगठनात्मक तैयारियां तेज करने पर जोर दिया जा रहा है।
प्रदेश कार्यकारिणी में अतिरिक्त सदस्यों को शामिल किए जाने के बाद पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को लेकर राजनीतिक और संगठनात्मक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि नए सदस्यों के जुड़ने से संगठन को अलग-अलग क्षेत्रों और राजनीतिक अनुभवों का लाभ मिल सकता है। हालांकि, अतिरिक्त सूची में शामिल सभी आठ सदस्यों के नाम और उनके दायित्वों का आधिकारिक विवरण सामने आने के बाद ही विस्तार की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी।
भाजपा की ओर से शुक्रवार देर रात अतिरिक्त कार्यकारिणी सदस्यों की सूची जारी की गई। इसमें आठ नए सदस्यों को स्थान दिया गया है। खास बात यह है कि सूची में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का नाम भी शामिल है। पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी पहले से ही काफी विस्तृत है और अब आठ नए सदस्यों के जुड़ने से इसका आकार और बढ़ गया है। राजनीतिक जानकारों की नजर इस बात पर भी है कि पार्टी ने किन नेताओं को अतिरिक्त जिम्मेदारी देकर संगठन में उनकी भूमिका को आगे बढ़ाने का फैसला किया है।
प्रदेश भाजपा में कार्यकारिणी का गठन केवल पदों के बंटवारे तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि इसके माध्यम से संगठन की आगामी प्राथमिकताओं और राजनीतिक रणनीति का भी संकेत मिलता है। नए सदस्यों को शामिल करने के पीछे संगठनात्मक अनुभव, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और पार्टी के भीतर समन्वय को मजबूत करने जैसे पहलुओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।
कार्यकारिणी के विस्तार के बाद अब भाजपा प्रदेश मुख्यालय में संगठन की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है। बैठक सुबह 11 बजे होगी, जिसमें प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक के प्रमुख संगठनात्मक पदाधिकारी शामिल होंगे। इसमें पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला प्रभारी और जिलाध्यक्षों की मौजूदगी रहेगी। बैठक को संगठन की आगामी गतिविधियों और रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और उत्तर प्रदेश के प्रभारी विनोद तावड़े मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पार्टी के सभी चार सहप्रभारियों के भी बैठक में शामिल होने की जानकारी है। प्रदेश और केंद्रीय संगठन के प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक से संगठनात्मक दिशा और आगामी कार्यक्रमों को लेकर महत्वपूर्ण संकेत मिलने की उम्मीद है।
भाजपा की इस बैठक में सबसे अधिक फोकस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने पर रहने की संभावना है। पार्टी लंबे समय से बूथ आधारित संगठनात्मक व्यवस्था को अपनी राजनीतिक ताकत का प्रमुख आधार मानती रही है। इसी रणनीति के तहत प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर संपर्क मजबूत करने और संगठन की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा।
बैठक में इस बात पर भी चर्चा हो सकती है कि बूथ स्तर पर संगठन की मौजूदा स्थिति का आकलन कैसे किया जाए और जहां संगठनात्मक गतिविधियां कमजोर हैं, वहां उन्हें किस तरह सक्रिय बनाया जाए। पार्टी पदाधिकारियों से क्षेत्रवार संगठनात्मक स्थिति की जानकारी लेने और जिला स्तर पर चल रही गतिविधियों की समीक्षा करने पर भी जोर रहने की उम्मीद है।
भाजपा की रणनीति है कि प्रदेश स्तर पर तैयार होने वाली योजनाओं का प्रभाव केवल मुख्यालय या जिला कार्यालयों तक सीमित न रहे, बल्कि उनका क्रियान्वयन मंडल और बूथ स्तर तक दिखाई दे। इसके लिए स्थानीय कार्यकर्ताओं की भूमिका, नियमित संवाद और संगठनात्मक जिम्मेदारियों के बेहतर निर्वहन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पार्टी की कार्यसमिति की बैठक में हुई चर्चाओं और सुझावों के आधार पर आगामी संगठनात्मक रूपरेखा तैयार की जाएगी। संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों, पार्टी की गतिविधियों और संगठन के विस्तार से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे। इसके साथ ही आगामी कार्यक्रमों के संचालन, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों और विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक समन्वय को लेकर भी दिशा तय की जा सकती है। बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्षों और जिला प्रभारियों की भूमिका भी अहम रहेगी। उनसे अपने-अपने क्षेत्रों में संगठन की स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और स्थानीय स्तर पर सामने आ रही चुनौतियों के संबंध में जानकारी ली जा सकती है। जिलाध्यक्षों के माध्यम से जमीनी स्तर की परिस्थितियों और संगठनात्मक जरूरतों को प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचाने का अवसर भी मिलेगा।
प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के नेतृत्व में होने वाली यह बैठक संगठन के आगामी कामकाज की दिशा तय करने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और चारों सहप्रभारियों की मौजूदगी से बैठक में प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के बीच समन्वय को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। भाजपा संगठन में प्रदेश अध्यक्ष की राजनीतिक और संगठनात्मक भूमिका के साथ महामंत्री संगठन की जिम्मेदारी भी काफी महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में बैठक के दौरान लिए जाने वाले निर्णयों और दिए जाने वाले निर्देशों का असर आने वाले दिनों में प्रदेश के विभिन्न जिलों में संगठन की गतिविधियों पर दिखाई दे सकता है।
राजनीतिक दृष्टि से भाजपा की यह कवायद काफी अहम मानी जा रही है। कार्यकारिणी में आठ नए सदस्यों को शामिल करना और इसके तुरंत बाद प्रदेश से जिला स्तर तक के पदाधिकारियों की बैठक बुलाना संगठन को सक्रिय करने की व्यापक तैयारी का हिस्सा है। पार्टी नेतृत्व की कोशिश है कि संगठनात्मक जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण हो और सभी स्तरों पर कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया जाए। आने वाले समय में संगठन की मजबूती, बूथ प्रबंधन, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और स्थानीय स्तर पर जनसंपर्क जैसे मुद्दे भाजपा की प्राथमिकताओं में शामिल रहेंगे। ऐसे में प्रदेश मुख्यालय में होने वाली बैठक से निकलने वाले निर्देशों पर सभी की निगाहें टिकी हैं। अब देखना होगा कि कार्यकारिणी विस्तार और संगठनात्मक बैठक के बाद भाजपा प्रदेश में अपनी संगठनात्मक गतिविधियों को किस नई दिशा में आगे बढ़ाती है।
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