यूपी भाजपा में संगठन विस्तार का नया दांव! आठ नए सदस्यों की एंट्री, आज लखनऊ में बनेगी आगे की रणनीति

राजनीतिक दृष्टि से भाजपा की यह कवायद काफी अहम मानी जा रही है। कार्यकारिणी में आठ नए सदस्यों को शामिल करना और इसके तुरंत बाद प्रदेश से जिला स्तर तक के पदाधिकारियों की बैठक बुलाना संगठन को सक्रिय करने की व्यापक तैयारी का हिस्सा है। पार्टी नेतृत्व की कोशिश है कि संगठनात्मक जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण हो और सभी स्तरों पर कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया जाए। आने वाले समय में संगठन की मजबूती, बूथ प्रबंधन, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और स्थानीय स्तर पर जनसंपर्क जैसे मुद्दे भाजपा की प्राथमिकताओं में शामिल रहेंगे। ऐसे में प्रदेश मुख्यालय में होने वाली बैठक से निकलने वाले निर्देशों पर सभी की निगाहें टिकी हैं। अब देखना होगा कि कार्यकारिणी विस्तार और संगठनात्मक बैठक के बाद भाजपा प्रदेश में अपनी संगठनात्मक गतिविधियों को किस नई दिशा में आगे बढ़ाती है।