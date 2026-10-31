National Unity Day: ‘देश में अब दो कानून नहीं चलेंगे’, सरदार पटेल जयंती पर सीएम योगी का विपक्ष पर तीखा हमला

राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को रोजगार और कौशल विकास से जोड़ने की दिशा में बड़ी पहल करने जा रहे हैं। आज सुबह 10 बजे लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 1,725 करोड़ रुपये की सौगात से जुड़ी पहल के तहत सरदार पटेल कौशल एवं रोजगार योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही योजना के पोर्टल का लोकार्पण भी प्रस्तावित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार की कोशिश है कि युवाओं को केवल डिग्री तक सीमित न रखकर उन्हें उद्योगों और बाजार की जरूरत के अनुरूप हुनरमंद बनाया जाए, जिससे वे रोजगार हासिल करने के साथ स्वरोजगार की दिशा में भी आगे बढ़ सकें।