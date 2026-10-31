सौरभ हत्याकांड के मकान में फिर लौटेगी रौनक, सफाई के बाद घर में पुताई और पूजा की तैयारी

Meerut Blue Drum Case: मेरठ के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड से जुड़ा मकान करीब 19 महीने तक बंद रहने के बाद अब फिर से खुल गया है। इसी घर में मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या की थी और शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में सीमेंट डालकर छिपा दिए थे। अब मकान मालिक ओमपाल सिंह ने घर की सफाई कराई है और पुताई कराने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि हत्या के बाद से मकान का एक हिस्सा बंद पड़ा था, जिससे करीब दो लाख रुपये का नुकसान हुआ है। दिवाली के बाद घर में हवन और शुद्धिकरण कराया जाएगा।