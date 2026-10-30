30 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मेरठ

अपनी गुड़िया की तरह अकेली थी मुस्कान की बेटी पीहू!, घर में मिले खिलौने, तस्वीरें और ड्राइंग बयां कर रहीं कहानी

Meerut Neelam Drum Case: मेरठ के नीला ड्रम कांड में मुस्कान और सौरभ के किराए के मकान से पीहू की किताबें, ड्राइंग, खिलौने और दस्तावेज मिले हैं। बच्ची की तस्वीरों में सिर्फ मां नजर आई। वहीं, कागजातों में पीहू का नाम अमायरा रस्तोगी और पिता का नाम दर्ज नहीं मिला।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मेरठ

image

Ankit Sai

Updated: 30 Oct 2026, 7:48 AM IST

UP News

नीले ड्रम वाली मुस्कान केस में बड़ा अपडेट। फोटो सोर्स-ANI

Meerut Crime News: मेरठ के चर्चित नीला ड्रम कांड में मुस्कान और सौरभ के रिश्ते को लेकर कई सवाल सामने आ रहे हैं। अब उनके किराए के मकान से मिली पीहू की किताबें, ड्राइंग कॉपी, तस्वीरें और दूसरे दस्तावेज चर्चा में हैं। इन चीजों में ज्यादातर जगह सिर्फ पीहू और उसकी मां मुस्कान की तस्वीरें दिखाई देती हैं। बच्ची की बनाई ड्राइंग में भी पिता सौरभ की कोई तस्वीर नजर नहीं आती। वहीं, पीहू के स्कूल के दस्तावेजों और आधारकार्ड में उसका नाम अमायरा रस्तोगी दर्ज है। इन दस्तावेजों ने मामले में नए सवाल खड़े कर दिए हैं।

दीवारों पर मां-बेटी की तस्वीरें, पिता का जिक्र नहीं

मुस्कान और सौरभ जिस किराए के मकान में रहते थे, वहां पीहू की बनाई कई तस्वीरें मिली हैं। कमरे की दीवारों पर क्रेयॉन और पेंसिल से बनी ज्यादातर तस्वीरों में केवल एक महिला और एक बच्ची दिखाई देती है। इन्हें मुस्कान और पीहू की तस्वीरें बताया जा रहा है। पीहू की ड्राइंग कॉपी में भी मां-बेटी के स्कैच बने हैं। कुछ तस्वीरों में केवल एक बच्ची नजर आती है। खास बात यह है कि कमरे में मिली किसी भी तस्वीर में पूरा परिवार एक साथ दिखाई नहीं देता। न ही पीहू की बनाई तस्वीरों में पिता सौरभ की कोई साफ मौजूदगी नजर आती है।

आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत, डबल पैन कार्ड केस में 10 साल की सजा सस्पेंड

ये भी पढ़ें
UP News

कॉपी में लिखा था 'आई लव मम्मा'

पीहू की स्कूल नोटबुक और ड्राइंग कॉपी में भी मां-बेटी की तस्वीरें मिली हैं। बच्ची ने अपनी कुछ तस्वीरों के साथ 'आई लव मम्मा' लिखा था। कमरे में मिली तस्वीरों में भी ज्यादातर मुस्कान और पीहू ही साथ दिखाई दे रही हैं। इन चीजों को देखकर यह सवाल उठ रहा है कि क्या पीहू की जिंदगी में पिता सौरभ की जगह लगातार कम होती जा रही थी? हालांकि, सिर्फ ड्राइंग और तस्वीरों के आधार पर बच्ची के पारिवारिक रिश्तों या मुस्कान की मंशा को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

पीहू का असली नाम अमायरा रस्तोगी

मकान से मिले स्कूल के दस्तावेजों और आधारकार्ड में पीहू का नाम अमायरा रस्तोगी लिखा हुआ है। यानी पीहू उसका घर में पुकारा जाने वाला नाम था, जबकि दस्तावेजों में उसका नाम अमायरा दर्ज है। इन दस्तावेजों में माता-पिता के नाम वाले हिस्से में केवल मां मुस्कान रस्तोगी का नाम मिला है। पिता सौरभ का नाम इन कागजातों में दर्ज नहीं दिखाई दिया। यह बात भी मामले में चर्चा का विषय बनी हुई है।

खिलौने, स्कूल ड्रेस और सौरभ का फ्लाइट टिकट मिला

कमरे में पीहू की स्कूल यूनिफॉर्म, किताबें, आईकार्ड और स्कूल बेल्ट भी मिले हैं। इसके अलावा उसकी गुड़िया, टेडीबियर, खिलौने, पालना और झूला भी कमरे में मौजूद थे। मकान में बच्ची से जुड़ी कई चीजें बिखरी पड़ी थीं, लेकिन पूरे परिवार की कोई साझा तस्वीर सामने नहीं आई। वहीं, मकान से मुस्कान रस्तोगी का बर्थ सर्टिफिकेट भी मिला है। यह प्रमाणपत्र नगर निगम से साल 2014 में जारी किया गया था। इसके अलावा कमरे में इंडियन एयरलाइंस का सौरभ के नाम का फ्लाइट टिकट भी मिला है। पीहू की किताबों, तस्वीरों और दस्तावेजों से सामने आई ये बातें अब इस मामले की जांच और परिवार के रिश्तों को समझने के लिहाज से अहम मानी जा रही हैं।

गाजियाबाद की युवतियों को शादी का झांसा, मां के साथ मिलकर ब्लैकमेलिंग का आरोप

ये भी पढ़ें
UP News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

30 Oct 2026, 7:48 AM IST

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / अपनी गुड़िया की तरह अकेली थी मुस्कान की बेटी पीहू!, घर में मिले खिलौने, तस्वीरें और ड्राइंग बयां कर रहीं कहानी

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Blue Drum Murder Case: ‘मुस्कान की बेटियों की परवरिश कौन करेगा’, जानिए क्या है परिवारों का रुख; फांसी के खिलाफ दलीलों पर 30 नवंबर को होगी सुनवाई

meerut-blue-drum-murder-case-update-muskan-sahil-death-sentence
मेरठ

कौन हैं IPS कलानिधि नैथानी? गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो के बेटे पर 50 हजार का इनाम घोषित करने बाद चर्चा में!

about ips kalanidhi naithani announcing reward on son of gangster badan singh baddo
मेरठ

Blue Drum Murder Case: जेल की सलाखों से बाहर निकलेगी नीले ड्रम वाली मुस्कान की बेटी, राधा को गोद लेगा ये इन्फ्लुएंसर; जानिए पूरा मामला

muskan rastogi and sahil shukla
मेरठ

पत्नी से झगड़ा करने के बाद पति ने खुद को जिंदा जलाया या दूसरी है वजह? घर में आग लगने से शख्स की मौत; मेरठ केस की Inside Story

meerut-mawana-house-fire-ashu-death-investigation-inside-story
मेरठ

फांसी की सजा होने के बाद रविता की तबीयत बिगड़ी, तेज बुखार आया, आज से दोनों की होगी काउंसिलिंग

Meerut sanp kand
यूपी न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.