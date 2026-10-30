अपनी गुड़िया की तरह अकेली थी मुस्कान की बेटी पीहू!, घर में मिले खिलौने, तस्वीरें और ड्राइंग बयां कर रहीं कहानी

नीले ड्रम वाली मुस्कान केस में बड़ा अपडेट। फोटो सोर्स-ANI
Meerut Crime News: मेरठ के चर्चित नीला ड्रम कांड में मुस्कान और सौरभ के रिश्ते को लेकर कई सवाल सामने आ रहे हैं। अब उनके किराए के मकान से मिली पीहू की किताबें, ड्राइंग कॉपी, तस्वीरें और दूसरे दस्तावेज चर्चा में हैं। इन चीजों में ज्यादातर जगह सिर्फ पीहू और उसकी मां मुस्कान की तस्वीरें दिखाई देती हैं। बच्ची की बनाई ड्राइंग में भी पिता सौरभ की कोई तस्वीर नजर नहीं आती। वहीं, पीहू के स्कूल के दस्तावेजों और आधारकार्ड में उसका नाम अमायरा रस्तोगी दर्ज है। इन दस्तावेजों ने मामले में नए सवाल खड़े कर दिए हैं।
मुस्कान और सौरभ जिस किराए के मकान में रहते थे, वहां पीहू की बनाई कई तस्वीरें मिली हैं। कमरे की दीवारों पर क्रेयॉन और पेंसिल से बनी ज्यादातर तस्वीरों में केवल एक महिला और एक बच्ची दिखाई देती है। इन्हें मुस्कान और पीहू की तस्वीरें बताया जा रहा है। पीहू की ड्राइंग कॉपी में भी मां-बेटी के स्कैच बने हैं। कुछ तस्वीरों में केवल एक बच्ची नजर आती है। खास बात यह है कि कमरे में मिली किसी भी तस्वीर में पूरा परिवार एक साथ दिखाई नहीं देता। न ही पीहू की बनाई तस्वीरों में पिता सौरभ की कोई साफ मौजूदगी नजर आती है।
पीहू की स्कूल नोटबुक और ड्राइंग कॉपी में भी मां-बेटी की तस्वीरें मिली हैं। बच्ची ने अपनी कुछ तस्वीरों के साथ 'आई लव मम्मा' लिखा था। कमरे में मिली तस्वीरों में भी ज्यादातर मुस्कान और पीहू ही साथ दिखाई दे रही हैं। इन चीजों को देखकर यह सवाल उठ रहा है कि क्या पीहू की जिंदगी में पिता सौरभ की जगह लगातार कम होती जा रही थी? हालांकि, सिर्फ ड्राइंग और तस्वीरों के आधार पर बच्ची के पारिवारिक रिश्तों या मुस्कान की मंशा को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
मकान से मिले स्कूल के दस्तावेजों और आधारकार्ड में पीहू का नाम अमायरा रस्तोगी लिखा हुआ है। यानी पीहू उसका घर में पुकारा जाने वाला नाम था, जबकि दस्तावेजों में उसका नाम अमायरा दर्ज है। इन दस्तावेजों में माता-पिता के नाम वाले हिस्से में केवल मां मुस्कान रस्तोगी का नाम मिला है। पिता सौरभ का नाम इन कागजातों में दर्ज नहीं दिखाई दिया। यह बात भी मामले में चर्चा का विषय बनी हुई है।
कमरे में पीहू की स्कूल यूनिफॉर्म, किताबें, आईकार्ड और स्कूल बेल्ट भी मिले हैं। इसके अलावा उसकी गुड़िया, टेडीबियर, खिलौने, पालना और झूला भी कमरे में मौजूद थे। मकान में बच्ची से जुड़ी कई चीजें बिखरी पड़ी थीं, लेकिन पूरे परिवार की कोई साझा तस्वीर सामने नहीं आई। वहीं, मकान से मुस्कान रस्तोगी का बर्थ सर्टिफिकेट भी मिला है। यह प्रमाणपत्र नगर निगम से साल 2014 में जारी किया गया था। इसके अलावा कमरे में इंडियन एयरलाइंस का सौरभ के नाम का फ्लाइट टिकट भी मिला है। पीहू की किताबों, तस्वीरों और दस्तावेजों से सामने आई ये बातें अब इस मामले की जांच और परिवार के रिश्तों को समझने के लिहाज से अहम मानी जा रही हैं।
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