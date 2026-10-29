गाजियाबाद की युवतियों को शादी का झांसा, मां के साथ मिलकर ब्लैकमेलिंग का आरोप

पुलिस के मुताबिक, आरोपी करीब पांच साल से इस तरह सक्रिय था और अधिकतर दिल्ली-एनसीआर की युवतियों को निशाना बनाता था। पुलिस को दो अन्य युवतियों की शिकायतें भी मिली हैं। आरोप है कि इनमें से एक युवती से सवा करोड़ रुपये और दूसरी से 30 लाख रुपये की ठगी की गई। सीओ तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि गाजियाबाद की युवती की शिकायत पर हिमांशु को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। जांच में उसकी मां की भूमिका भी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक, मां पूजा माथुर की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अन्य पीड़िताओं के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। दो अन्य युवतियों की ओर से तहरीर मिलने के बाद पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है।