Hanuman Ansh: ‘फिल्म का हिट होना हनुमान जी की कृपा’, मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान गाने वाले सुनील लोधी का बयान

सुनील लोधी मध्य प्रदेश के सागर जिले के अगरा गांव के रहने वाले हैं। वह जन्म से ही दृष्टिबाधित हैं। संगीत के प्रति उनका लगाव बचपन से ही रहा। करीब नौ साल की उम्र में उन्होंने गांव के बुजुर्गों के साथ बैठकर तंबूरा बजाना सीखा। इसके बाद उन्होंने बुंदेली लोकगीतों और भजनों को अपनी आवाज देना शुरू कर दिया। सुनील लोधी कहते हैं, "मैं यह गाना बचपन से गा रहा हूं… इस भजन को गाने के बाद मुझे कई ऑफर मिले। आने वाले समय में मैं अपने दर्शकों के लिए अच्छे गाने लाने की कोशिश करूंगा। फिल्म का हिट होना पूरी तरह से हनुमान जी की कृपा है…"