पत्नी से झगड़ा करने के बाद पति ने खुद को जिंदा जलाया या दूसरी है वजह? घर में आग लगने से शख्स की मौत; मेरठ केस की Inside Story

Meerut Mawana House Fire Inside Story: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के मवाना थाना क्षेत्र में घर में लगी भीषण आग में 30 वर्षीय आशु की जलकर मौत हो गई। घटना मंगलवार तड़के करीब 3 बजे मवाना थाने के पीछे काबली गेट मोहल्ले की वाल्मीकि वाली गली में हुई। दमकल की 2 गाड़ियों ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में घर का काफी कीमती सामान भी जलकर नष्ट हो गया। आशु की मौत को लेकर परिवार और पुलिस के बयान अलग-अलग हैं। आशु के बड़े भाई प्रिंस का कहना है कि घर में आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। वहीं, पुलिस की प्रारंभिक जांच में पत्नी से विवाद के बाद आशु द्वारा खुद आग लगाने की आशंका जताई गई है। पुलिस और फोरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही हैं। अभी तक आग लगने के वास्तविक कारण की पुष्टि नहीं हुई है। आपको बताते हैं इनसाइड स्टोरी।