‘उम्मीद थी उम्रकैद की, मिली फांसी’: सजा सुनते ही उड़े मुस्कान और साहिल के होश, जेल अधीक्षक ने बताया अंदर का हाल

सजा का ऐलान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के जरिए किया गया। वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि कोर्ट में पेशी के दौरान वह खुद वीसी रूम में मौजूद थे। उन्होंने अंदर का आंखों देखा हाल बताते हुए कहा कि अदालत ने मुस्कान और साहिल दोनों को मौत की सजा सुनाई है। मेरा मानना है कि उन दोनों में से किसी को भी मृत्युदंड की उम्मीद नहीं थी। वे शायद उम्रकैद की सजा की उम्मीद कर रहे थे। जैसे ही जज ने सजा-ए-मौत का फरमान सुनाया, दोनों दोषियों के चेहरे का रंग उड़ गया और रूम में सन्नाटा पसर गया।