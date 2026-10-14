14 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मेरठ

मेरठ नीले ड्रम हत्याकांड में बड़ा फैसला: मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मौत की सजा

Meerut Murder Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ के चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में कोर्ट ने बुधवार को सजा का ऐलान कर दिया है। इस हत्याकांड की दोषी मुस्कान और साहिल को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।
3 min read
Google source verification

मेरठ

image

Shaitan Prajapat

Oct 14, 2026

muskan rastogi and sahil shukla

मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला। फोटो सोर्स-IANS

Meerut Blue Drum Murder Case: मेरठ के बहुचर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने दोनों दोषियों मुस्कान और साहिल शुक्ला को मौत की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के दौरान दोनों आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल से जुड़े थे। यह मामला मार्च 2025 का है, जिसमें सौरभ की हत्या कर शव के टुकड़े नीले ड्रम में सीमेंट भरकर छिपाए गए थे। अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए सबसे कठोर सजा दी है। परिवार ने फैसले का स्वागत किया।

मुस्कान ने बेटी का ख्याल रखने की अपील की

सुनवाई शुरू होने से पहले जिला जज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुस्कान और साहिल से बातचीत की। जज ने दोनों से उनके नाम, शिक्षा और परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद मुस्कान से पूछा गया कि पति सौरभ की हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद वह कुछ कहना चाहती है या नहीं। इस पर मुस्कान ने अपनी छोटी बेटी का ख्याल रखने की अपील की। इसके बाद उसने कुछ नहीं कहा।

बचाव पक्ष ने कम सजा देने की मांग की

मुस्कान और साहिल की वकील रेखा जैन ने अदालत में दलील दी कि यह मामला सबसे दुर्लभ मामलों की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने मुस्कान की दो बेटियों और उसके बुजुर्ग माता-पिता का हवाला देते हुए कम सजा देने की अपील की। सुनवाई के दौरान दलील रखते समय रेखा जैन भावुक भी हो गईं।

सौरभ के परिवार के वकील ने मांगी फांसी

सौरभ के परिवार की ओर से पैरवी कर रहे वकील विजय बहादुर सिंह ने मुस्कान और साहिल के लिए फांसी की मांग की। उन्होंने दलील दी कि यह बेहद क्रूर अपराध है और इसकी गंभीरता को देखते हुए दोनों को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। वहीं, सरकारी वकील केके चौबे ने कहा कि अगर पति-पत्नी के बीच संबंध ठीक नहीं थे, तो अलग होने के दूसरे रास्ते मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इतने गंभीर अपराध में कम सजा देना न्याय व्यवस्था के लिए गलत संदेश होगा।

शव के टुकड़े-टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपाया

अभियोजन पक्ष ने यह भी कहा कि हत्या के बाद शव के टुकड़े किए गए और उन्हें नीले ड्रम में छिपाया गया। वकील के मुताबिक, मुस्कान के माता-पिता ने भी थाने के माध्यम से लिखकर दिया था कि वे अब उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहते। मामले में साहिल और मुस्कान के साथ कुल्लू और शिमला घूमने गए ड्राइवर अजब सिंह ने भी दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने किसी के बेटे की जान ली है, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए।

तीन मार्च को हुई थी सौरभ की हत्या

सौरभ राजपूत ने साल 2016 में मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह किया था। साल 2019 में दोनों के बीच विवाद हुआ और वे अलग हो गए। उसी साल मुस्कान ने बेटी पीहू को जन्म दिया, जो अब अपने नाना-नानी के पास रहती है। बाद में परिवार ने दोनों के बीच समझौता कराया और वे साथ रहने लगे। इसके बाद सौरभ लंदन चला गया। इसी दौरान मुस्कान की अपने स्कूल के सहपाठी साहिल शुक्ला से नजदीकियां बढ़ गईं।

24 फरवरी 2025 को सौरभ लंदन से भारत लौटा था। आरोप है कि तीन मार्च की रात मुस्कान और साहिल ने खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश किया। इसके बाद चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। शव के टुकड़े करके नीले ड्रम में रखे गए और उसमें सीमेंट भर दिया गया।

22 गवाहों के बयान बने अहम आधार

पुलिस ने मामले में करीब एक हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। जुलाई 2025 में जिला जज की अदालत में ट्रायल शुरू हुआ। अभियोजन पक्ष ने अब तक 22 गवाहों के बयान दर्ज कराए। जांच के दौरान चाकू, उस्तरा, सीमेंट, बालू और नीला ड्रम खरीदने से जुड़े तथ्य सामने आए। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से मिले सबूतों के बारे में गवाही दी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में धारदार हथियार से चोट लगने की पुष्टि हुई। इन सबूतों के आधार पर अदालत ने 30 सितंबर को दोनों को दोषी ठहराया।

जिला जज ने फैसले के दौरान यह भी कहा था, 'ऐसे अपराधों से समाज में डर और असुरक्षा पैदा होती है। इसका असर लोगों की सोच पर पड़ता है। अपराध बढ़ना चिंता की बात है। न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी लोगों में सुरक्षा का भरोसा बनाए रखना है। कोर्ट को अपराध और आरोपी को सजा देने के साथ आरोपी के अधिकारों और समाज के हितों का भी ध्यान रखना होता है।'

जौहर ट्रस्ट से जुड़े मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, आजम खान सहित पांच पर FIR

ये भी पढ़ें
UP News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

14 Oct 2026 05:08 pm

Published on:

14 Oct 2026 04:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / मेरठ नीले ड्रम हत्याकांड में बड़ा फैसला: मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मौत की सजा

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘मेरी बच्चियों का ख्याल रखा जाए’, पति को मारकर नीले ड्रम में भरने वाली मुस्कान जज से बोली; क्या बोले अभियोजन पक्ष के वकील

meerut-blue-drum-murder-case-update-muskan-sahil-death-sentence
मेरठ

योगी के मंत्री को आधी रात में मिली जान से मारने की धमकी! FIR दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी

Dinesh khateek
मेरठ

मेरठ ब्लू ड्रम मर्डर केस: मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मौत की सजा

UP News
मेरठ

‘ऐसा सांप चाहिए जो विषैला ना हो’, पति को सांप से डसवाने वाली पत्नी के केस का फैसला कब? अभियोजन पक्ष के किन गवाहों ने दिए बयान?

meerut-amit-kashyap-murder-case-update-wife-ravita-lover-amardeep-convicted
मेरठ

मेरठ में पति की हत्या कर शव पर छोड़ा था सांप, पत्नी रविता और प्रेमी अमरदीप दोषी करार, 16 अक्टूबर को होगा सजा का ऐलान

UP news
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.